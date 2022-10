Inter é o novo parceiro oficial de remessas internacionais do New York City Football Club

O Inter, Super App que oferece produtos e serviços financeiros e não financeiros a mais de 22 milhões de clientes no Brasil e nos Estados Unidos, anunciou, nesta quarta-feira (19), que é o novo parceiro oficial de remessas internacionais do New York City Football Club (NYCFC). O patrocínio vai permitir que o Inter ofereça experiências únicas aos fãs durante toda a temporada 2023 da Major League Soccer (MLS), a liga Americana de Futebol, impactando clientes potenciais com ativações de marca no Yankee Stadium - que é a casa do NYCFC -, fun fests, além de outras inserções, incluindo mídia online.

O acordo é bastante estratégico para ambas as partes. O NYCFC já conta com um grupo talentoso de jogadores brasileiros no time principal, que inclui Talles Magno, Gabriel Pereira, Thiago Andrade, Heber Araujo e José Kléberson. Agora, a parceria com a empresa brasileira reforça o vínculo do clube com o Brasil. Já para o Inter, o acordo é a primeira grande parceria nos Estados Unidos após o início de sua expansão no país, com a aquisição da fintech especializada em remessas USEND, no início do ano, e a listagem de suas ações na NASDAQ, em junho.

"Estamos muito animados com a parceria com o NYCFC, não apenas por serem uma das equipes líderes da MLS, mas também por ser uma forma de conexão significativa com as comunidades brasileira e latina nos Estados Unidos. Nosso compromisso de tornar as remessas acessíveis para todos combina totalmente com os valores de inclusão e comunidade do NYCFC", comenta Priscila Salles, CMO do Inter.

"O NYCFC está empenhado em aumentar o acesso ao futebol para todos os públicos, especialmente para as comunidades com menor acesso a esportes. Da mesma forma, o Inter, nosso novo parceiro, está comprometido em tornar seus serviços acessíveis para todos. Estamos bastante entusiasmados em firmar parceria com uma marca global com os mesmos valores que os nossos, como o Inter", explica Andres Gonzalez, vice-presidente de parcerias do NYCFC.

Atualmente, os serviços de remessas do Inter estão disponíveis para pagamentos internacionais originados nos Estados Unidos, Brasil e Canadá para mais de 60 países de destino. Como parte de sua estratégia de expansão, o Inter tem buscado consolidar o negócio de remessas para brasileiros que vivem nos Estados Unidos e para aqueles que viajam ao exterior, bem como para outras populações de imigrantes residentes nos EUA que buscam serviços financeiros mais justos.

O investimento no futebol é uma estratégia adotada pelo Inter também no Brasil, com parcerias que vão muito além de patrocínios. O objetivo é levar para os clubes o ecossistema digital do Super App no país para oferecer aos torcedores novas experiências, marcadas por tecnologia e inovação. A companhia já anunciou parcerias com o Athletico Parananense, com a Arena MRV, estádio oficial do Atlético Mineiro, e está em negociações avançadas com outros clubes de diferentes estados do país.