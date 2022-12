Decathlon anuncia lançamentos exclusivos da Rockrider, marca própria de Mountain Bike

O ano de 2022 tem sido positivo para o mercado de bicicletas no Brasil. De acordo com levantamento produzido pela Aliança Bike - Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, até o fim do ano a expectativa é que não só aumentem o número de bicicletas produzidas no país, mas também todo o ecossistema por trás delas, como seguros, serviços de mecânica e revisão, acessórios e vestuário especializados.

Aproveitando este momento ascendente do mercado, a Decathlon, maior loja de artigos esportivos do mundo, anuncia as mais novas bicicletas da Rockrider, sua marca especialista em Mountain Bike. São cinco lançamentos: ST120 EVO, ST 500, 520, 540 e 900 LTD, indicados para variados níveis de esportistas, entre o iniciante, praticantes que gostam de passear por trilhas e de nível intermediário, que buscam mais velocidade e adrenalina em seus treinos.

Os lançamentos são produzidos no Brasil e passam por um processo chamado de “tropicalização”, onde os produtos são moldados conforme as expectativas e necessidades do ciclista brasileiro. As bikes da Rockrider são pensadas no mais alto padrão de testes, criadas e testadas por colaboradores que também são ciclistas e apaixonados por MTB.

“No Brasil, temos um centro de produção localizado em Manaus, onde trabalhamos na adequação de cores, suspensão, quadro e componentes que melhor se adequam ao público brasileiro, usando como base nossos modelos disponíveis na França. Além disso, testamos os nossos quadros com um nível de exigência maior que o padrão brasileiro e até mesmo o europeu, garantindo longa durabilidade e resistência e nos permitindo oferecer a garantia vitalícia dos produtos. A produção local, além de trazer o produto ideal para o esportista brasileiro, aquece a economia nacional e ajuda na redução do impacto ambiental”, afirma Ornan Bugalho, Gerente de produção de HARD & BIKES da Decathlon Brasil.

Confira abaixo o detalhe das novidades:

ST 120 EVO - rodas aro 29”, quadros masculino e feminino com duas opções de tamanho cada, transmissão Microshift Mezzo de 24 marchas, suspensão de 100mm com trava, guidão de 700mm e freios a disco hidráulicos.

ST 500 -. possui quatro opções de tamanho de quadro: 15,5”, 17”, 19” e 21”. Além disso, possui transmissão Shimano Tourney TX de 24 marchas, suspensão de 100mm com trava remota no guidão, freios a disco hidráulicos Shimano e rodas com aros Alexrims.

ST 520 - quadro com cabeamento interno, quatro opções de tamanho, transmissão Shimano Alivio 2x9V com câmbio dianteiro side-swing. Possui suspensão XCM de 100mm com trava remota e freios a disco hidráulicos Shimano e rodas com aros Alexrims.

ST 540 - possui quadro com cabeçote cônico, cabeamento interno e tubos de tripla espessura e eixo no padrão boost de 148mm. Sua nova geometria possui ângulo de cabeçote de 68,5 graus, a transmissão é Shimano Deore 1x10V e a suspensão é a Rockshox Judy com trava remota, além de freios a disco hidráulicos Shimano e rodas com aros Alexrims.

ST 900 LTD - possui quadro com cabeçote cônico, cabeamento interno e tubos de tripla espessura. Tem eixo no padrão boost de 148mm. A suspensão é Manitou Markhor com espiga cônica e ajuste a ar. Os freios são a disco hidráulicos Shimano e os aros são Alexrims.





Mix de serviços para ciclistas

Todos os lançamentos possuem garantia vitalícia para quadro, guidões e mesa (excluindo os de fibra de carbono) e o consumidor pode adquirir o Seguro B-On, que funciona contra subtração e danos acidentais (como curto-circuito) para bikes mecânicas e também elétricas adquiridas na Decathlon.

Além de todas essas vantagens, o cliente tem mais uma comodidade: a Oficina de Reparos Decathlon. Localizada nas lojas da Marginal Tietê em São Paulo, é um espaço exclusivo para manutenção, personalização e garantia, proporcionando uma experiência completa aos clientes.

Com mais de 50 serviços diferentes à disposição, a Oficina oferece soluções profissionais de reparo e manutenção que respeitam o meio ambiente - como o sistema de lavagem ecológico - e um time de profissionais especialistas com certificado Park Tool, escola especialista em mecânica de bicicletas, para garantir a qualidade de todos os serviços prestados. Vale lembrar que no espaço são aceitos diferentes modelos de bikes, como de passeio até de performance no Mountain Bike e Estrada.

Outro serviço disponível para os clientes é o programa Decathlon Circula, que promove a compra e venda de produtos esportivos usados. O programa incentiva a economia circular e assim possibilita o aumento da vida útil de produtos esportivos.

“Além de ser uma marca técnica e inovadora em Mountain Bike, a Rockrider se diferencia por sempre se preocupar em oferecer produtos de alta qualidade e que atendem às necessidades do ciclista brasileiro. Vale ressaltar que a Decathlon também oferece um mix completo de serviços, como a garantia vitalícia, o Seguro B-On, a Oficina de Reparos e o Decathlon Circula, que possibilitam a ampliação da vida útil desses itens e contribuem de forma direta com a redução de impacto ao meio ambiente”, explica Marcello Toshio, diretor de produtos na Decathlon Brasil.