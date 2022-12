Neymar troca comercial por posts nas redes e tenta "humanizar" maior derrota da carreira

A derrota nas quartas de final da Copa do Mundo deste ano bateu diferente em Neymar. Se em 2018 ele optou por se pronunciar pela primeira vez após a derrota para a Bélgica em um comercial de uma de suas patrocinadoras, agora, depois do tropeço diante da Croácia, a postura tem sido outra.

O camisa 10 não ficou em silêncio na última sexta-feira. Abatido pela derrota nos pênaltis após ter feito o gol do Brasil e sofrido o empate faltando poucos minutos para o fim da prorrogação, o atacante falou na zona mista, disse que "parecia um pesadelo" e colocou em dúvida o futuro na Seleção.

Em 2018, muito criticado por seu estilo de jogo e por cair no gramado após disputas de bola, Neymar optou por ficar em silêncio depois da eliminação para a Bélgica. A primeira declaração ter sido feita em um comercial gerou mal estar à época e foi duramente criticada.

Mas, dessa vez, o atacante tem tentado "humanizar" a dor daquela que considera a maior derrota de sua carreira. Em suas redes sociais, desde o último sábado, Neymar tem feito seguidos posts e colocado para fora o sentimento de frustração.

O primeiro post foi forte. Neymar disse estar "destruído psicologicamente". O atacante, inclusive, não retornou ao Brasil junto da delegação da Seleção. Preferiu ficar mais algumas horas no Catar e depois foi o último a deixar o hotel em Doha.

Neste domingo, logo após a chegada ao Brasil, mais um post. Dessa vez, o craque destacou o quão difícil será conviver com essa derrota para a Croácia. Ao longo do fim de semana, aliás, outros tantos jogadores se manifestaram nas redes sociais, como Richarlison, Vini Jr, Rodrygo...

A derrota para a Croácia está tão forte na cabeça de Neymar que o jogador, neste domingo, fez mais dois posts para falar de eliminação na Copa do Mundo. Um deles expondo as conversas que teve com os companheiros de Seleção, recebendo carinho e dando apoio.

E outro para falar especificamente de Tite. O técnico, que deixou o comando do Brasil após participação na Copa do Mundo, recebeu o agradecimento do camisa 10. Neymar ainda lembrou do tempo em que achava Tite "muito chato" e de uma polêmica na qual o treinador falou mal dele.

Foi em 2012, depois de uma vitória do Santos sobre o Corinthians. O técnico, então no Timão, falou que Neymar, craque do Peixe, era um "mau exemplo".

Após esse período de descanso no Brasil, Neymar vai voltar para o Paris Saint-Germain. Mas ainda sem saber o que será de seu futuro na Seleção. Se ele conseguir participar de sua quarta Copa do Mundo, quebrará uma sina: nenhum dos grandes craques brasileiros disputou um Mundial com 34 anos.

Globo Esporte