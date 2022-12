Federação Francesa e Deschamps vão se reunir para discutir renovação de contrato

(Foto: Bruno Cassucci)





O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, se reunirá em Guingamp, região do noroeste da França, com Didier Deschamps na semana que vem para decidir o futuro do treinador dos 'Bleus', que parece inclinado a renovar seu contrato até a Eurocopa de 2024, anunciou o jornal Ouest-France.

O dirigente disse que a reunião está prevista para a próxima semana, sem dar uma data específica. O desejo é que o assunto seja encerrado antes de 2023.

- Na minha opinião, fecharemos isto em Guingamp. Se ele não quiser ficar, será rápido. Se quiser ficar, as conversas serão um pouco mais longas - disse Le Graet.

Em fim de contrato, Deschamps continua com prestígio no cargo e tem todas as cartas na mão para renovar, depois de chegar à final da Copa do Mundo do Catar. Segundo o jornal L'Équipe, o treinador pode querer ir além da Euro 2024 e estender seu vínculo até o Mundial de 2026.

- E por que não até 2030? - brincou Le Graet, que deseja ver "como planejamos agora o campeonato da Europa de 2024", ano em que se encerra seu terceiro e último mandato como presidente da FFF.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de Zinedine Zidane assumir os 'Bleus' em caso de saída de Deschamps, o dirigente desconversou rapidamente.

- Ainda não pensei na hipótese de Didier sair. Deschamps fez um bom trabalho, tem a prioridade e acho que vamos chegar a um acordo - finalizou.

Globo Esporte