Fifa estuda fazer Mundial de Clubes com Flamengo e Real Madrid no Marrocos

A Fifa vai decidir nos próximos dias se leva para o Marrocos o Mundial de Clubes de 2022, que terá as participações de Flamengo e Real Madrid. De acordo com uma proposta apresentada à entidade e à qual o ge teve acesso, o torneio seria entre os dias 2 e 11 de fevereiro.

Na próxima sexta-feira, dia 16 de dezembro, o Conselho da Fifa se reúne em Doha, no Catar, e o assunto estará na pauta. A competição já foi disputada em Marrocos duas vezes: em 2013, com teve título do Bayern de Munique e participação do Atlético-MG, e em 2014, com final entre Real Madrid e San Lorenzo.

Esta proposta obrigaria a Conmebol a mudar a data da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente del Valle, que tem suas duas partidas marcadas para 8 e 15 de fevereiro.

É certo que esta edição do Mundial será disputada no formato que já se tornou tradicional, com sete clubes – os seis campeões continentais vigentes e mais um representante do país-sede – e os representantes de América do Sul e Europa entrando direto na semifinal.

Além de Flamengo e Real Madrid, o torneio já tem garantidos Seattle Sounders (dos EUA, campeão da Concachampions), Auckland City (da Austrália, campeão da Oceania) e Wydad Casablanca (campeão da Champions africana).

Como este também é o atual campeão do país-sede, e o regulamento impede dois times do mesmo país na competição, uma vaga se abriria para o Al-Ahly, do Egito, vice-campeão africano.

O representante da Ásia não está definido, já que a final do torneio continental de clubes está marcada para os dias 29 de abril e 6 de maio. O japonês Urawa Red Diamonds está classificado para a decisão, mas seu oponente ainda não está decidido.

EUA e Brasil descartados

Ao longo dos últimos meses houve intensa busca por uma sede para receber o Mundial de Clubes, torneio que virou um problema para a Fifa, que o considera um fracasso comercial e esportivo.

Algumas sedes foram cogitadas neste período, e todas foram descartadas por algum motivo. Os EUA teriam sido vetados pelo Real Madrid, por causa da distância.

Ao Brasil foi oferecida a possibilidade de organizar o torneio – mas o alto investimento exigido pela Fifa e a urgência de colocar um plano de pé em pouco tempo fizeram a CBF recusar a ideia.

Onde foi realizado cada Mundial de Clubes da Fifa:

2000: Brasil

2005 a 2008: Japão

2009 e 2010: Emirados Árabes Unidos

2011 e 2012: Japão

2013 e 2014: Marrocos

2015 e 2016: Japão

2017 e 2018: Emirados Árabes Unidos

2019 e 2020: Catar

2021: Emirados Árabes Unidos



