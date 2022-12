Vasco anuncia Maurício Barbieri como novo técnico; Abel Braga será diretor

Maurício Barbieri é o novo técnico do Vasco. O treinador de 41 anos, ex-Flamengo e Bragantino, estava livre no mercado desde o mês passado, quando deixou a equipe paulista, onde foi vice-campeão da Sul-Americana em 2021. O novo comandante vai assinar contrato de dois anos e é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana.

O anúncio foi feito pelo diretor de futebol Paulo Bracks, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, em São Januário.

- O nosso técnico vai ser um Maurício Barbieri, um jovem que vem de três anos dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, com objetivos muito semelhantes, em nível mundial, com o Vasco. É um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023: agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento de talentos, potencializar jogadores para fins esportivos e financeiros - disse.

Barbieri iniciou a carreira no Audax. Seu primeiro clube de destaque foi o Flamengo em 2018, quando assumiu após a demissão de Paulo César Carpegiani. Sob seu comando, a equipe carioca liderou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno, mas perdeu força na reta final, após a saída de Vinícius Júnior.

Após o Flamengo, Barbieri passou por Goiás, América-MG e CSA até chegar ao Bragantino, em setembro de 2020. Ficou dois anos por lá e ajudou a equipe paulista a disputar a Libertadores neste ano. Em 2021, o time foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.

Abel Braga será diretor

Outra novidade anunciada por Bracks foi a contratação do ex-treinador Abel Braga como diretor técnico. O novo dirigente já estava apalavrado com o clube há algumas semanas e chegou a participar da escolha por Barbieri.

- Nosso diretor técnico será o Abel Braga. Uma pessoa com muita identificação com o Vasco. O Abel me disse, e eu não sabia, que o Vasco foi o clube em que ele mais jogou como atleta em toda a carreira. É um cara que vai ser um elo entre a diretoria e o vestiário. Ele é um mestre em vestiário, e nós vamos precisar disso no ano que vem. Importante dizer que o Abel não será treinador do Vasco em nenhuma hipótese - afirmou.

- Estou convicto da escolha do Barbieri, até porque ela veio com o suporte integral do grupo, da 777, e do diretor técnico. O Abel participou ativamente da opção do Mauricio como técnico - continuou Bracks.

Abel retorna para o Vasco após a rápida passagem como treinador em 2020. Ele comandou o Vasco em quatro oportunidades diferentes ao longo da carreira como técnico, que começou nos anos de 1980. Entre 1976 e 1979, o ex-zagueiro também defendeu a camisa do clube como jogador.

Globo Esporte