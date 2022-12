Primeiro estádio removível de uma Copa se despede após goleada do Brasil; veja destino das arenas

(Foto: Allan Caldas)





A goleada do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, encerrou a utilização do Estádio 974, icônico por ser o primeiro da história dos Mundiais a ser totalmente desmontado. Sem voltar a sediar jogos de futebol, o estádio será doado e reconstruído futuramente em outro local. O continente africano e o Uruguai são possíveis destinos dos 974 contêineres que deram nome à histórica arena.

Dos outros sete estádios, apenas o maior de todos, Lusail, terá toda a sua estrutura, de 80 mil lugares, desmontada após sediar a final da Copa do Mundo. Outros seis arenas serão parcialmente desmontadas.

Al Janoub

O Al Janoub, palco da partida entre Croácia e Japão, também nas quartas de final, na última segunda-feira, também encerrou a participação no Mundial. Sua capacidade será agora diminuída pela metade (de 40 mil para 20 mil), com o restante das estruturas sendo utilizados para fins beneficentes. O estádio continuará como a casa do Al-Wakrah, clube catari.

Al Bayt

O Al Bayt, que faz parte da Copa do Mundo com capacidade para 60 mil pessoas, após o Mundial será um hotel luxuoso com uma modesta arena com 32 mil lugares. O Cidade da Educação reduzirá a capacidade de 40 mil para 25 mil lugares e será a casa da seleção feminina de futebol do Catar. Também servirá como um polo esportivo de lazer para as comunidades do entorno.

Ahmad Bin Ali

O Ahmad Bin Ali também terá capacidade reduzida pela metade (de 40 mil para 20 mil) e permanecerá sediando os jogos de um clube catari, o Al-Rayyan. Em seu entorno serão criados campos de críquete e futebol, quadras de tênis e outras modalidades.

Al Thumama

O Al Thumama terá a mesma redução de 40 mil para 20 mil espectadores e passará a ser a sede de dois clubes locais. Além disso, será instalada uma clínica de medicina esportiva e, ao lado, um centro de pesquisas em inovações energéticas, campos de futebol, quadras de ginástica e pista de ciclismo.

Khalifa Internacional

O Khalifa Internacional, único estádio que não foi construído do zero para a Copa do Mundo, mas teve sua capacidade ampliada de 40 mil para 50 mil espectadores, voltará a ter seu tamanho original e funcionará como a casa da seleção masculina de futebol e a ser o principal palco do atletismo do país.

Globo Esporte