Yuri Alberto vai assinar contrato com o Corinthians pelo período máximo permitido por lei

Em paralelo ao acordo de troca com o Zenit, da Rússia, o Corinthians acerta detalhes contratuais com Yuri Alberto. O atacante de 21 anos vai assinar contrato com o Timão por cinco temporadas, tempo máximo permitido por lei.

A negociação com o jogador já está avançada, restando definições com o Zenit. O clube russo receberá o zagueiro Robert Renan e o meio-campista Du Queiroz para liberar Yuri Alberto. O primeiro deve deixar o Corinthians já no início de 2023, enquanto o segundo deve permanecer no Brasil até o meio da temporada.

Além do retorno esportivo, o Timão vislumbra um ganho financeiro com Yuri Alberto numa negociação futura. O fato de ele ser jovem e ter passagens por seleções de base motiva o otimismo alvinegro.

O acordo para a permanência do atacante no Corinthians foi costurado nos últimos dias, com a viagem a São Paulo de Alexander Medvedev, diretor geral do Zenit. Porém, a operação só deve ser finalizada nos primeiros dias de 2023.

Yuri Alberto está emprestado ao Corinthians até o meio do ano e não gostaria de voltar à Rússia. O jogador se adaptou rapidamente ao clube e fez 11 gols em 28 jogos disputados.

Quando aceitou emprestar o atacante, no meio desse ano, o Zenit pretendia estabelecer o preço de venda dele em 25 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões na cotação atual). Este foi o valor pago pelo clube de São Petersburgo para tirar o jogador do Internacional.

Tal quantia é considerada muito alta e praticamente impossível de ser paga pelo Corinthians, que preferiu não estipular um preço para compra.

Na negociação para ter Yuri Alberto em junho, o Timão cedeu dois atletas por empréstimo: o goleiro Ivan e o meia-atacante Gustavo Mantuan. Ambos foram liberados com valor de compra já fixado: 4 milhões de euros por 80% de Ivan e 10 milhões de euros por 80% dos direitos de Mantuan – os valores correspondem a cerca de R$ 21,7 milhões e R$ 54,4 milhões na cotação atual.

Envolvido na troca por Yuri, Robert Renan tem apenas 55% dos direitos econômicos vinculados ao Corinthians. Já a fatia de Du Queiroz é maior: 90%. O clube ainda não revelou se manterá percentual da dupla para lucrar numa eventual negociação no futuro.

