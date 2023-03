Em parceria com o Spotify, Barcelona FC entra em campo para o El Clássico com camiseta comemorativa da Rosalía

No próximo domingo, 19 de março, o FC Barcelona entra em campo para o El Clássico da La Liga com um uniforme comemorativo em que o logo de patrocínio do Spotify dará lugar à cantora espanhola Rosalía. A camiseta do uniforme traz o logo de Motomami, para celebrar o primeiro aniversário do álbum e o grande sucesso da artista latina no Spotify. A camiseta também será utilizada no El Clássico feminino no dia 25 de março.

Em 2022, Rosalía foi a artista espanhola mais escutada no Spotify no mundo inteiro, com streams crescendo mais de 110% ano após ano, além de ser a artista espanhola mais ouvida em Barcelona. Além disso, as músicas de Rosalía estão em mais de 150 milhões de playlists geradas por usuários e já foram escutadas mais de 1,8 bilhão de vezes dentro do streaming.

A camisa de Motomami é um sonho que se tornou realidade para Rosalía, que jogava como atacante nos jogos da escola e assistia as lendas do Barça como Messi e Samuel Eto'o -- e atualmente está entre os fãs de Pedri. Especialmente sabendo que muitos jogadores do Barcelona, incluindo Alexia Putellas e Robert Lewandowski, estão entre os principais fãs dela no Spotify. "Fico muito feliz que um clube tão grande como o Barça use a camisa, ainda mais em jogos tão importantes como o El Clássico", comentou Rosalía.

Inspirado no ano de sua fundação, o Barcelona colocará à venda 1.899 camisas, que vêm em uma embalagem especial. Além disso, jogadores do Barcelona, tanto do time masculino quanto do feminino, serão curadores das playlists Barça Matchday, incluindo as melhores músicas para motivar os atletas e torcedores durante os pré jogos.

"Temos a honra de ceder o espaço do Spotify na camisa do FC Barcelona para celebrar a Rosalía, que foi a maior artista espanhola no Spotify em 2022", comenta Marc Hazan, VP de Parcerias do Spotify. "Essa é uma oportunidade de continuar celebrando nossa parceria única com o time e continuar a unir o mundo do futebol e da música".

Os fãs da Rosalía também podem celebrar toda sua coleção de trabalhos com uma nova experiência interativa no Spotify chamada My Top 5: Músicas da Rosalía. Esta experiência permite que os fãs criem uma seleção com as cinco músicas favoritas da artista e compartilhem com os amigos nas redes sociais. A ação marca a terceira edição da franquia interativa do Spotify, após o sucesso dos lançamentos do projeto Meu Top 5 do ano passado, com Kendrick Lamar, e The Weeknd.