Veias, artérias e rins saudáveis: 5 alimentos que melhoram a saúde e você deve incluir na dieta

Não existe uma dica única sobre alimentação que valha para todo mundo, mas a verdade é que consumir alimentos in natura, incluindo de preferência mais vegetais e frutas na dieta, é extremamente benéfico para a saúde cardiovascular e renal. Como a prevenção continua sendo o melhor remédio contra doenças e desordens no organismo, esses aliados importantes devem estar presentes na dieta, com alimentação saudável. “Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. “O mesmo vale para as doenças renais. Sabemos que uma alimentação com mais frutas e vegetais está associada à diminuição de fatores de risco relacionados à doença renal. Isso acontece porque há um maior aporte de fibras e antioxidantes na dieta. Esses nutrientes ajudam o corpo contra componentes inflamatórios e o estresse oxidativo”, destaca a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada, especialista em Medicina Interna pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e em Nefrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. “Pessoas com histórico de doenças vasculares na família podem, com ajuda do médico, começar um tratamento preventivo que vise buscar qualidade de vida e diminuir o risco do aparecimento dessas doenças. E, além da prática de exercícios físicos, a boa alimentação fornece os nutrientes necessários para melhora da circulação”, acrescenta a Dra. Aline. Com ajuda de especialistas, selecionamos 5 alimentos poderosos, que vão de tempero a frutas, e podem ser importantes aliados quando incluídos no hábito alimentar:

Gengibre: O gengibre (Zingiber officinalis) é uma planta rizomática originária da Ásia, utilizada desde os tempos mais antigos para fabricação de alimentos e medicamentos. “Vários estudos científicos descreveram os compostos bioativos do gengibre, entre eles o mais importante é o gingerol, cujas propriedades medicinais já foram comprovadas”, explica a médica nuutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia. Potente anti-inflamatório, o gengibre combate dores musculares, ajuda contra artrite reumatoide e problemas circulares. “O gingerol tem alto efeito anti-inflamatório. Além disso, o condimento possui uma enzima que ajuda a dissolver a fibrina, proteína envolvida na coagulação do sangue. A fibrina atua no processo de formação dos trombos e também está ligada ao endurencimento das veias varicosas”, explica a Dra. Aline. Por fazer bem ao coração, por tabela também traz benefícios aos rins, segundo a nefrologista Dra. Caroline Reigada. “Como tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, o gengibre é importante para melhorar a função renal, reparando os tecidos do órgão, previnindo a inflamação ao redor dos rins e a formação de cálculo renal”, destaca a nefrologista. O gengibre pode ser consumido na forma alimentar, aproximadamente 10g da raiz adicionada aos alimentos e sucos, ou ser ingerido sob a forma de infusão, em pó de 1 a 5g por dia, e também sob a forma de extratos em doses individualizadas, segundo a Dra. Marcella.

Alecrim: Usado há séculos para aliviar dores musculares, melhorar a imunidade e a microcirculação, o Alecrim é rico em uma substância chamada ácido carnósico, que tem importante ação contra os radicais livres. “Além disso, o Alecrim possui o ácido rosmarínico, que desintoxica e reduz a inflamação. Assim, esse tempero é um importante aliado para aumentar a circulação nos pequenos vasos em torno dos músculos e órgãos”, afirma a Dra. Aline. Como diminui a inflamação e a dor, também é benéfico para os rins, segundo a Dra. Caroline. Além de ser usado como tempero, o alecrim tem os mesmos benefícios na forma de chá.

Beterraba: Fonte de energia, mas também antioxidante, anti-inflamatório e desintoxicante, a beterraba é um tubérculo capaz de aumentar o fluxo de sangue nos músculos, melhorando também a contração muscular. “Uma das substâncias presentes na beterraba é o nitrato, que é metabolizado no organismo e se transforma em óxido nítrico, que relaxa os vasos e aumenta o fluxo sanguíneo. Essa propriedade, segundo estudos, também melhora a circulação nas veias e previne varizes”, afirma a médica Dra. Aline. “Além das vitaminas, minerais e antioxidantes como a betalaína, que dá cor à beterraba, o tubérculo na forma de suco tem entre suas principais funcionalidades a elevação dos níveis séricos de óxido nítrico, resultando em um maior fluxo de sangue, de oxigênio e de nutrientes pelo corpo todo, que faz do suco uma ótima escolha para antes da prática de atividades físicas”, afirma a Dra. Marcella Garcez. Um estudo australiano avaliou que um único copo de suco de beterraba é capaz de reduzir a pressão arterial em poucas horas – e o nitrato é o responsável por essa ação de relaxar os vasos e fazer o sangue fluir melhor. “O suco de beterraba também ajuda a aumentar os níveis de Superóxido Dismutase (uma enzima antioxidante primária) e Catalase (envolvida em processos de desintoxicação), reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação no tecido renal”, argumenta a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

Laranja: Apesar de lembrarmos só da Vitamina C, a laranja é muito mais do que isso e é composta também por ácido fólico, potássio, magnésio, fibras e flavonóides. “O citrato presente na laranja e nos limões previne a formação de cristais nos rins. Eles podem ser incluídos na alimentação como forma de prevenção”, sugere a Dra. Caroline Reigada. “Os componentes da laranja têm importante atuação antioxidante e são capazes de reduzir o colesterol. No caso, quando comemos a fruta é ainda melhor, pois as fibras presentes no bagaço atuam para evitar o depósito de gordura nas artérias”, conta a cirurgiã vascular. Pesquisadores franceses do Instituto Francês de Pesquisa Agronômica afirmam que a hesperidina, um flavonoide da fruta, favorece o revestimento interno dos vasos. “Isso ajuda na circulação. O potássio presente na laranja também gera impacto positivo na circulação ao balancear o excesso de sódio na dieta”, conta a Dra. Aline. Um copo de suco de laranja por dia já é o suficiente para esses benefícios.

Banana: Por ser rica em potássio, um mineral essencial para a estabilidade dos batimentos cardíacos, e com baixa concentração de sódio, a banana ajuda a proteger o sistema cardiovascular contra alterações de pressão arterial e ritmo cardíaco. “O potássio das frutas e vegetais é importante para evitar a formação de cálculos renais, juntamente com o cálcio. Isso é importante para prevenção inclusive para pacientes que já tiveram pedras nos rins. Níveis baixos de cálcio e potássio na dieta indicam recorrência, ou seja, os cálculos voltavam a aparecer”, destaca a Dra. Caroline Reigada. “Além disso, esse mesmo mineral ajuda a evitar cãibras e dores musculares”, afirma a médica nutróloga.

Por fim, a médica nutróloga lembra que, da mesma forma, temos que tomar cuidado com o excesso de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sódio e gordura trans. “Altos níveis de colesterol circulante são maléficos, uma vez que o colesterol se deposita nas paredes dos vasos sanguíneos e prejudica a circulação sanguínea, a oxigenação das células e aumenta o risco de acidentes vasculares cerebrais, além de problemas renais”, finaliza a médica nutróloga.