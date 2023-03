Paris 2024 celebra maior venda de ingressos da história da França

Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem apenas a partir do dia 26 de julho de 2024. A venda de ingressos para a competição, no entanto, estão a todo vapor. Nesta quinta-feira, o Comitê Organizador Local anunciou que 3,25 milhões de ingressos para as disputas já foram comercializados. A quantidade representa um terço das entradas disponibilizadas para o evento.

De acordo com o comitê, as vendas desta primeira fase, de 1 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, foram efetuadas para 158 países. A anfitriã França, além de Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Holanda, lideram a aquisição dos bilhetes. As modalidades mais requisitadas foram: futebol, atletismo, rugby, basquete e vôlei.

Na próxima fase de vendas, o público não precisa mais adquirir pacotes de ingressos, desta maneira, será possível comprar um único bilhete, por exemplo. Entre 15 de março e 20 de abril, um sorteio vai contemplar quem estará apto às compras. O resultado sai dia 11 de maio e, em 48h, o torcedor deverá realizar a compra.

Presidente do Comitê Organizador Local, Tony Estanguet acredita que, sem a obrigatoriedade dos pacotes, os valores irão diminuir, e diz entender as críticas aos preços dos ingressos.

- A iniciativa privada responde por 96% do orçamento dos Jogos e 1/3 disso será com venda de ingressos. Alguns ingressos são mesmo caros, mas existem opções baratas. Agora vai ser possível comprar apenas uma entrada. Não sei se as críticas vão diminuir. Entendemos essas críticas, mas estamos em busca de um equilíbrio. Alguns valores são necessários e ao mesmo tempo os jogos de Paris prometem ser um espetáculo.

Cerimônia de Abertura

Nesta segunda fase de venda de ingressos, o público poderá adquirir entradas para a cerimônia de abertura dos Jogos. A festa, que pela primeira vez na história será aberta ao público, será sediada no Rio Sena, diferentemente das demais edições, que abrigaram a solenidade nos estádios olímpicos. Ainda assim, 70 mil ingressos em locais pré-determinados estarão à venda. Os preços variam de 90 a 2.700 euros (R$ 490 a R$ 14.700).

A estimativa é que 600 mil pessoas compareçam à cerimônia, porém, por questões de segurança, o Governo da França e a Prefeitura de Paris poderão rever o número. As delegações desfilarão pelo Rio Sena em barcos abertos, passando por pontos turísticos da cidade, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre Dame.

- A distribuição dos ingressos vai depender do plano de segurança montado pelo Governo da França e pela Prefeitura de Paris. Não sabemos como, mas haverá um controle de ingressos que serão distribuídos, isso faz parte do esquema de segurança.

A Cerimônia de Encerramento, prevista para acontecer no dia 11 de agosto de 2024, no Stade de France, custará entre 45 e 1.600 euros (cerca de R$ 245 a R$ 8724), e também será comercializada nesta segunda etapa de vendas.

Outros valores (em reais):

Basquete (Final): entre R$ 518 e R$ 5.343

Três sessões de Atletismo: entre R$ 681 e R$ 5.343

Todas as sessões da Natação: entre R$ 681 e R$ 5.343

Judô (Finais): entre R$ 545 e R$ 2.072





Globo Esporte