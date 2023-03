Exercícios físicos auxiliam no tratamento do Transtorno Bipolar

O mês de março acende um alerta sobre a bipolaridade, com a campanha de atenção ao transtorno que, segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA), afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. Para o educador físico e personal trainer do Programa de Tratamento do Transtorno Bipolar da Holiste Psiquiatria, Vitor Bressy, 30 minutos de atividades físicas significam muito mais qualidade de vida para os pacientes.

"Os exercícios físicos são fortes aliados para a redução dos sintomas ansiosos e depressivos das pessoas com diagnóstico de bipolaridade. Acompanhado de um profissional, a prática esportiva estimula a liberação de hormônios como a endorfina, dopamina e serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar, auxiliando na estabilização do humor dos pacientes", detalha o educador físico.

No Transtorno Bipolar, a pessoa pode oscilar entre quadros de extrema aceleração e excitação, conhecidos como mania, ou o oposto, pode sofrer de uma prostração causada por episódios depressivos. Nesse sentido, o profissional explica que as atividades físicas ainda podem contribuir para ajudar a estabilizar o paciente fisicamente e psicologicamente - um ganho muito importante para a qualidade de vida.

O profissional ainda aponta que não é necessário se tornar um atleta, bastam 30 minutos por dia para colher os benefícios. "Uma prática de 30 minutos, três vezes por semana e de intensidade moderada, já é o suficiente. Os exercícios físicos também contribuem para promoção da saúde clínica e das funções cognitivas, socialização e autoestima", finaliza Bressy.

Quando o assunto é saúde mental, a informação é o primeiro passo do tratamento. Para saber mais sobre o tema, acesse: https://holiste.com.br/