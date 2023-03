Vem aí: Corrida "Subida da Rocinha"

No lugar das motos que sobem e descem as ladeiras da comunidade da Rocinha, 500 corredores experientes ocuparão as ruas em percurso inédito e desafiador de 6,5 Km no dia 26 de março. A Subida da Rocinha, através da realização da Spiridon Eventos e patrocínio do Hurb (empresa de tecnologia e inovação com foco em viagens), testa a força e a resistência dos atletas em um trajeto íngreme saindo de São Conrado.

“Essa é uma prova desafiadora para todos os competidores ao mesmo tempo em que o esporte une forças com a solidariedade, empreendedorismo e o turismo no Rio, principalmente na Rocinha”, comenta Traven, da empresa Spiridon, a realizadora da corrida.

Além disso, a Subida da Rocinha convocou empreendedores locais para serem fornecedores e parceiros da corrida, como é o caso de Rosedelze Paiva. Ela é cria da Rocinha e trabalha com eventos esportivos na comunidade. “Me orgulho de chegar onde estou através do esporte. A chave para o meu sucesso como empreendedora é ajudar a mudar as perspectivas das pessoas que moram aqui também, mostrando um caminho de solidariedade, empatia e oportunidades com o nosso trabalho”, conta Rosedelze Paiva.

A largada da prova para todas as categorias, será às 7h30, em São Conrado, próximo a Asa Delta e seguirá o trajeto pela pista de rolamento junto ao mar. A linha de chegada será na Rua Dioneia, próximo a UPP da Rocinha.

No percurso de 6,5 Km os três primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino, ganham troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos os inscritos ganham medalhas de participação.

Todo o valor arrecadado nas inscrições serão revertidos em doações de cestas básicas para moradores da comunidade. O evento possui patrocínio do Hurb e realização da Spiridon Eventos.