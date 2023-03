RTR Sport Team anuncia Kaká Magno e Vinicius Papareli na Stock Series 2023

(Foto: Kaká Magno/Arquivo Pessoal





A Stock Series tem mais dois pilotos confirmados para a temporada 2023. A RTR Sport Team, chefiada por Maique Papareli, anunciou nesta quarta-feira (15) os nomes de Vinicius Papareli e de Kaká Magno. Os competidores vão formar a dupla do time na divisão de acesso à Stock Car Pro Series, que terá como grande atrativo um prêmio que viabilizará a estreia do competidor campeão na temporada 2024.

Vinicius Papareli tem 24 anos e estreou na Stock Series junto com a equipe comandada pelo pai na última temporada. Nascido em São Paulo e residente em Ribeirão Pires, o piloto fez oito corridas e tem como melhor resultado o quarto lugar na primeira prova da etapa de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Agora, mais experiente, Vinicius planeja voos mais altos na Stock Series. “É uma honra para mim fazer parte da RTR Sport Team nesta temporada. Embora o time tenha sido formado recentemente, estamos determinados a fazer história e provar que podemos competir de igual para igual com as equipes mais estabelecidas na Stock Series. Estou ansioso para trabalhar em conjunto com a Kaká Magno e nosso time para alcançar os nossos objetivos”, disse o piloto, que manterá o numeral 218 para 2023.

A grande novidade na escalação para a nova temporada da RTR Sport Team é a curitibana Kaká Magno. Radicada na Itália, a competidora tem quase 15 anos de carreira, acelerando no kartismo e em categorias como a antiga F-4 Sul-Americana, Mercedes-Benz Challenge, Fórmula Inter, Wolf Racing Cars e representou o Brasil no FIA Motorsport Games, em Paul Ricard (França), no ano passado. Agora, Kaká terá um dos seus maiores desafios ao correr na categoria de acesso à Stock Car. Ela será a segunda mulher no grid em 2023, fazendo companhia a Bruna Tomaselli, catarinense com experiência recente de dois anos na W Series e que vai estrear na Stock Series pela equipe Motortech.

“Estou muito feliz com a oportunidade de fazer parte do grid da Stock Series. Jamais imaginei que um dia estaria nessa categoria que sempre admirei e tive o desejo de fazer parte. Estou muito animada. Será um grande desafio na minha carreira. Estamos empolgados e vamos buscar dar nosso melhor para ir atrás de grandes resultados. Quero lutar também por grandes causas fora da categoria também, como a diversidade e o poder das mulheres em todos os campos da vida”, afirmou Kaká, de 34 anos.

“Teremos muito trabalho pela frente, mas estamos mais fortes do que nunca para essa nova jornada na Stock Series”, complementou Magno, que vai correr com o numeral 25 na sua temporada de estreia na categoria.

Sediada em Ribeirão Pires, a RTR Sport Team nasceu oficialmente no ano passado, tendo ao seu lado a parceria técnica da KTF Sport, equipe campeã da Stock Series com Guilherme Salas em 2019, Pietro Rimbano em 2020, e com Felipe Baptista em 2021. Com mais bagagem, o time agora forma uma dupla para buscar estar entre os destaques de 2023.

“A RTR Sport Team se orgulha de apresentar sua equipe para a temporada de 2023, com os pilotos Vinicius Papareli e Kaká Magno liderando nosso time. Com a experiência adquirida na última temporada e com apoio da nossa parceria KTF, conseguimos estruturar um time vencedor e estamos ansiosos para encarar os novos desafios que virão. As mudanças no regulamento trarão ainda mais competitividade para a Stock Series, mas estamos prontos para lutar pelo pódio em todas as corridas”, declarou o chefe Maique Papareli.

A temporada 2023 da Stock Series está marcada para começar no fim de semana de 23 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.