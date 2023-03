Netshoes lança tênis para corredores iniciantes em parceria exclusiva com a adidas

A Netshoes, maior e-commerce esportivo do país, acaba de lançar um tênis exclusivo, desenvolvido em parceria com a adidas. Com design moderno e versátil, o adidas Endo Run é indicado para quem está começando a correr. Sua confecção conta com tecido de tramas abertas para respirabilidade, suporte no calcanhar para estabilidade e amortecimento em espuma macia.

“Todo o desenvolvimento do Endo Run, desde a concepção de todos os detalhes esportivos até a campanha de divulgação, foi realizado pelo nosso time em parceria com a adidas”, afirma André Alves, diretor comercial da Netshoes. “Colocamos no mercado mais um tênis de qualidade, priorizando os corredores iniciantes que, na esteira ou na rua, buscam melhorar seu desempenho. Esse é mais um reforço no nosso lema de que o esporte é para todos.”

O adidas Endo Run é produzido com parte de material reciclado de alta performance e está disponível em quatro cores diferentes no modelo masculino - preto, azul, cinza e amarelo - e mais quatro no feminino - preto, rosa, azul claro e cinza. Ele pode ser usado tanto para complementar o look esportivo do dia a dia quanto para acompanhar na academia e treinos.

A comunicação foi criada pelo time da house de Netshoes e traz o conceito “O melhor primeiro passo”, que incentiva as pessoas a começar a correr acompanhadas do melhor tênis que elas podem ter.

O produto será vendido exclusivamente pelo site da Netshoes. Para comprar, clique aqui: https://www.netshoes.com.br/lst/mi-endorun