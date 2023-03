Os benefícios das práticas esportivas para uma vida mais saudável

Praticar exercícios físicos faz parte do autocuidado. Com o passar dos anos, muitas as pessoas percebem que precisam retomar ou intensificar os cuidados com o corpo para se manter em movimento e aliviar dores e incômodos que vêm com o sedentarismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a população adulta deveria praticar até 300 minutos de exercício físico por semana, ou seja, em torno de 40 minutos diários. O resultado é uma redução de 35% da mortalidade em pessoas com mais de 40 anos.

Ao reiniciar as atividades físicas, muitas pessoas optam por fazê-las ao ar livre, seja de forma individual ou coletiva. Independente da escolha, é necessário ter em mente que o treinamento exigirá força muscular e ainda mais resistência. No entanto, muitas pessoas podem desenvolver entorses, contusões, distensões musculares, entre outras lesões que promovem diferentes consequências por falta de orientações e acompanhamento de um profissional da área da saúde. “As orientações levam em consideração os fatores de risco de lesões, a análise de sinais específicos do esporte, os erros de movimentos executados pela pessoa, métodos de prevenção das lesões, entre outros”, explica Régis Severo, fisioterapeuta da Mercur.

“O aquecimento e o alongamento antes e depois da execução dos exercícios são importantes também. Além disso, a termoterapia pode auxiliar na recuperação da flexibilidade e da força muscular após a prática esportiva. Em situações de dores musculares ela também é recomendada, porém para diferentes momentos”, complementa o fisioterapeuta.

Quando usar calor ou frio para tratar uma lesão?

A termoterapia, fria ou quente, favorece o relaxamento e recuperação muscular. A aplicação de calor aumenta o suprimento sanguíneo, acelera o metabolismo das fibras musculares e facilita o alongamento muscular. “Quando a pessoa está lesionada e a dor muscular persistir por mais de 48 horas, ou for crônica, o recomendado é aplicação de calor”, explica Caroline Wagner, Fisioterapeuta da área de Pesquisa e Desenvolvimento da Mercur. Nesses casos, a Bolsa Térmica Gel, ou a Bolsa Térmica Natural (BTN) na versão de algodão orgânico ou reciclado ou a Bolsa para Água Quente são recomendadas.

A termoterapia fria ou crioterapia é a aplicação de frio para a redução da temperatura na área muscular. Ela reduz o fluxo de sangue no local da lesão, libera endorfinas e propicia o relaxamento muscular. “Em situações de lesão, seja por práticas de esporte ou alguma atividade física, deve-se aplicar frio. As baixas temperaturas são capazes de causar a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos e assim, diminuição do fluxo e do edema. Dessa forma, reduz a dor, o inchaço e os hematomas”, complementa Caroline. As bolsas ideais para esse tipo de aplicação são a Bolsas Térmicas Gel ou as Bolsas de Gelo. Elas são muito práticas: a primeira, pode ficar na geladeira ou freezer pronto para ser usada quando necessário. A segunda pode ser preenchida com gelo e está pronta para uso.

As atividades físicas trazem benefícios para a saúde, reduzem o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2, além de serem importantes para a saúde mental, cognitiva e melhora do sono. Com acompanhamento e orientações, as atividades físicas fortalecem a musculatura e auxiliam no equilíbrio funcional e treinamento de força, fundamentais para um processo de longevidade saudável.