Luís Castro balança no cargo, e Botafogo avalia demissão

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)





Luís Castro já não convive com o mesmo prestígio em relação ao que chegou como treinador do Botafogo. Os desempenhos recentes do time fazem o português balançar no cargo e uma demissão não é descartada.

O comandante passará por dias decisivos à frente do comando da equipe. Se o desempenho e o dia a dia não melhorarem praticamente de forma imediata, há a possibilidade de uma mudança e a saída de Luís Castro. A diretoria não está feliz com o desempenho e o dia a dia recente do treinador para com o time.

Os últimos jogos foram determinantes para o português perder status internamente. Entende-se que o time não está performando e a justificativa pela falta de reforços não se mantém diante do nível dos adversários enfrentados - Sergipe e Portuguesa-RJ, por exemplo, disputam a Série D do Brasileirão. Era esperado que o Botafogo fizesse melhor contra estes adversários.

A multa rescisória em caso de demissão também é algo que pesará para a decisão. Caso seja demitido, John Textor, acionista majoritário da SAF, terá que pagar mais de R$ 10 milhões a Luís Castro e a comissão - o valor diz respeito aos vencimentos que o português tem para receber até o fim do contrato, que se encerra no fim do ano.

As próximas partidas, portanto, serão fundamentais para o futuro. O trabalho está sendo reavaliado, mas se os resultados não melhorarem é muito provável que o "casamento" termine de forma precoce.

Globo Esporte