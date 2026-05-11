A um mês da Copa, bets ocupam 7 dos 10 principais apps esportivos no Android





A um mês da Copa do Mundo 2026, os aplicativos diretamente relacionados ao torneio ainda não conseguiram ocupar espaço entre os principais apps esportivos no Android. Levantamento do RankMyApp, empresa de inteligência mobile, mostra que nenhum app da Fifa 2026 ou diretamente associado à competição aparece entre os 10 primeiros da categoria Esportes na Google Play. No lugar deles, quem domina o ranking são os aplicativos de apostas: 7 dos 10 principais apps esportivos no Android são bets.

O dado revela uma mudança relevante no comportamento dos usuários da categoria de esportes. Mesmo com a proximidade de um dos maiores eventos esportivos do mundo, os apps de apostas mantêm força no Android e conseguem ocupar espaço que, em ciclos anteriores, poderia ser disputado por aplicativos oficiais, plataformas de acompanhamento de jogos, experiências interativas ou produtos digitais ligados ao torneio.

No iOS, o cenário é diferente. Entre os 10 principais aplicativos da categoria Esportes, os cinco primeiros são voltados ao gerenciamento de álbum digital e figurinhas da Copa do Mundo. Apenas uma bet aparece no top 10, o que indica uma diferença importante entre os perfis de consumo nas duas lojas de aplicativos. Enquanto o Android é mais concentrado em apps de apostas, o iOS apresenta maior presença de aplicativos de interação e entretenimento ligados ao evento.

Bets ocupam espaço antes da Copa

A presença dominante das bets no Android reforça a força desse segmento dentro do ecossistema mobile esportivo. Mesmo antes do início da Copa, aplicativos de apostas já concentram boa parte da atenção dos usuários da categoria, antecipando uma disputa que deve se intensificar conforme o torneio se aproxima.

Para marcas e aplicativos ligados ao evento, o cenário acende um alerta. Estar associado à Copa do Mundo não garante, por si só, destaque nas lojas de aplicativos. Em um ambiente competitivo, a visibilidade depende de uma combinação entre estratégia de ASO, força da marca, recorrência de uso, comunicação visual, aquisição paga e capacidade de gerar engajamento antes do pico do evento.

F1 TV e Premiere mantêm estabilidade nas duas lojas

Apesar da diferença entre Android e iOS, dois aplicativos aparecem como exceção no levantamento: F1 TV e Premiere, da Globo. Eles são os únicos apps presentes entre os 10 principais da categoria Esportes nas duas lojas, o que indica estabilidade e força de marca mesmo em um ambiente pressionado pela presença das bets.

A presença dessas plataformas em ambos os rankings sugere que marcas com audiência recorrente, conteúdo ao vivo e base consolidada conseguem manter relevância independentemente do sistema operacional. Enquanto aplicativos ligados a eventos específicos tendem a depender de picos sazonais, plataformas de transmissão esportiva se beneficiam da frequência de uso e da continuidade da programação.

Copa deve impulsionar disputa por atenção no mobile

Com a aproximação do torneio, a expectativa é que a competição por espaço nas lojas de aplicativos aumente. Apps de conteúdo esportivo, transmissões, notícias, fantasy games, figurinhas digitais, interação com torcedores e apostas devem disputar a atenção do usuário em um período de alta demanda por informações e experiências relacionadas ao futebol.

Para o RankMyApp, o movimento reforça a importância de estratégias específicas para cada loja. No Android, onde as bets ocupam posições relevantes, aplicativos ligados à Copa precisarão enfrentar um ambiente mais competitivo e orientado à conversão. No iOS, a presença de apps de figurinhas e interação mostra que há espaço para experiências mais lúdicas e conectadas ao comportamento do torcedor.