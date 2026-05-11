CBF indica Estêvão fora e inclui Neymar em pré-lista exigida pela FIFA para Copa do Mundo

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Sonho da Copa do Mundo praticamente adiado para Estêvão e mais uma semana de expectativa para o veredito final sobre Neymar. A CBF envia no fim da tarde desta segunda-feira para a Fifa a relação com 55 nomes pré-convocados para o Mundial que começa daqui a um mês, e a tendência é de ausência do jogador do Chelsea por conta de lesão. Já o camisa 10 do Santos repete o padrão das outras listas largas de Carlo Ancelotti, mas sua presença nos 26 que serão anunciados daqui a uma semana é improvável.

A decisão a respeito de Neymar está na mãos do treinador, mas nos corredores da entidade a informação é de que há outras dúvidas que tomam mais a atenção. Uma delas é a divisão entre meias e atacantes: com a lesão de Estevão, Ancelotti avalia se mantém ou não a matemática prevista de cinco meio-campistas e nove jogadores de ataque.

Por mais que o jogador do Chelsea tenha decidido não operar e viajar ao Brasil por um tratamento conservador para manter vivo o sonho da Copa, a comissão entende que não há tempo para recuperação e segue o diagnóstico do clube, que sequer conta com o jovem para o início da temporada. De acordo com a avaliação do departamento médico da CBF, Estêvão não estaria apto nem para o mata-mata.

Caberá a Ancelotti a decisão de colocá-lo ou não na pré-lista com 55, mas a poucas horas do envio para a FIFA, tudo indica que o jovem dará vaga a outro jogador saudável para a Copa do Mundo.

Já a presença de Neymar se dá mais pela manutenção do padrão desde a chegada de Ancelotti do que uma tendência de convocação. Sempre que saudável, Neymar esteve nas pré-listas para as datas Fifa com o italiano, e nunca na relação definitiva. Internamente, um chamado para a Copa é apontado como surpreendente.

Quem tem o nome na mesa e disputa firme por um lugar mesmo sem nunca ter sido chamado é Pedro, do Flamengo. Ancelotti chegou a verbalizar em novembro que gostaria de convocar o centroavante e agora debate com seus pares se vale a aposta, em cenário onde sequer foi observado nos treinos.

O 2026 muito ruim do Chelsea também coloca um ponto de interrogação na presença de Andrey Santos na lista, justamente por conta do dilema entre cinco ou seis meio-campistas. Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá estão na frente nesta disputa.

Neste cenário, a concorrência praticamente fica entre crias da base do Vasco. Se Andrey ficar fora, abre espaço no ataque para Rayan, que foi muito bem avaliado na data Fifa de março e surge como alternativa para jogar pela direita com a perda de Estêvão.

Como funciona a pré-lista?

O envio da relação faz parte do protocolo exigido pela Fifa para a competição. Desta maneira, todos os 55 jogadores são inscritos na Copa do Mundo, sendo que apenas 26 podem fazer parte da delegação. As seleções têm até a data da abertura da competição, dia 11 de junho, para fazer as alterações que achar conveniente entre esses jogadores.

A partir do pontapé inicial da Copa, mudanças só serão permitidas 24 horas antes da estreia mediante lesão confirmada por laudo médico. A partir daí, a única exceção se dá para os goleiros - também por problemas físicos comprovados.

A convocação final para a Copa do Mundo acontece na próxima segunda, dia 18, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos envolvidos na final da Champions, entre PSG e Arsenal.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em New Jersey. Antes, a Seleção encara em amistosos o Panamá, dia 31, no Maracanã, e o Egito, dia 6, em Cleveland.

Globo Esporte