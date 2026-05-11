Lewandowski indica possível saída do Barcelona: "Vou esperar que surjam diferentes opções"

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O atacante Lewandowski indicou que pode deixar o Barcelona ao fim da temporada 2025/26. Em declarações ao Canal Plus+ e publicadas pelo jornal espanhol Marca após o título da LaLiga, o polonês afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o futuro e que pretende avaliar diferentes caminhos para a carreira nos próximos meses.

Durante a entrevista, Lewandowski afirmou que "esperará que surjam diferentes opções" antes de definir os próximos passos. O contrato do camisa 9 com o Barcelona termina em junho de 2026, e o clube ainda não apresentou uma proposta formal de renovação, de acordo com a rádio Cadena SER.

- Veremos. Provavelmente vou esperar que surjam diferentes opções e então decidir o que é melhor para mim e para minha família, então provavelmente teremos que esperar um pouco mais. Acho que, no fim das contas, trata-se de escolher o que consideramos melhor. Não se pode separar uma coisa da outra (ambições desportivas ou a vida familiar), porque tudo é importante. Acho que no final se trata de escolher o que consideramos melhor. E esse é o caminho que vamos seguir.

Lewandowski atrai interesse de grandes clubes e de ligas que têm investido fortemente no futebol. De acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo", Milan, Atlético de Madrid e Fenerbahçe querem o goleador. O Chicago Fire, da MLS, e a liga saudita também são opções.

- Pode haver uma opção em uma liga inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja o momento de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não descarto essa possibilidade. Acabei de descobrir que me restam 51 dias de contrato, então ainda tenho tempo. Vou escutar mais algumas ofertas e depois decidirei. Aprecio onde estou e gosto disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que está claro é que vou continuar jogando - disse Lewandowski após o título do Barcelona.

Lewandowski chegou ao Barcelona em julho de 2022. Desde então, conquistou três edições de LaLiga, além da Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Globo Esporte