Com péssima campanha, campeão Leicester é rebaixado na Premier League

Por Redação Blog do Esporte





O Leicester City foi rebaixado para a segunda divisão inglesa na temporada 2022/2023. Mesmo com a vitória em cima do West Ham por 2 a 1, o vencedor da Premier League na temporada 2015/2016 não conseguiu evitar o descenso.

O rebaixamento foi confirmado com o placar de 1 a 0 do Everton em cima do Bournemouth. Aliás, a atual temporada foi péssima para o clube, que teve eliminações rápidas na FA CUP e na Copa da Liga Inglesa, além de ter tido quatro técnicos durante a campanha.

Junto com o Leicester, caíram Leeds United e Southampton. Subiram Burnley, Sheffield United e Luton Town.