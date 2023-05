Tebas responde Vinícius Junior e nega racismo: "Não posso permitir que manche imagem da LaLiga"

O presidente da LaLiga respondeu novamente Vinícius Junior em sua conta no Twitter e negou que Espanha ou sua liga sejam racistas. Javier Tebas fez uma publicação separando em quatro pontos em que, além de dizer que o brasileiro está sendo injusto nas acusações, reforçou as denúncias feitas pela liga espanhola nos casos de racismo.

Veja a resposta de Javier Tebas

"1. Nem a Espanha nem a LaLiga são racistas, é muito injusto dizer isso

2. Desde a LaLiga denunciamos e perseguimos o racismo com toda a dureza ao nosso alcance

3. Nesta temporada, insultos racistas foram relatados 9 vezes (8 deles foram por insultos contra Vinicius). Sempre identificamos os loucos e denunciamos aos órgãos sancionadores. Não importa o quão poucos sejam, nós somos sempre implacável

4. Não podemos permitir que seja manchada a imagem de uma competição que é acima de tudo um símbolo de união entre os povos, onde mais de 200 jogadores negros em 42 clubes recebem diariamente o respeito e o carinho de todos os torcedores, sendo o racismo uma caso extremamente específico (9 denúncias) que vamos erradicar", disse o presidente da LaLiga no Twitter.

Anteriormente, Tebas já havia se posicionado contra Vinícius Junior, afirmando que o brasileiro "deveria se informar adequadamente" antes de criticar LaLiga. Prontamente, o atacante do Real Madrid retrucou dizendo que "mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar".

O racismo em Valencia x Real Madrid

No domingo, Vini acusou parte da torcida do Valencia de chamá-lo de "macaco" no segundo tempo. O jogo chegou a ficar paralisado por cerca de oito minutos. Nos minutos finais, o brasileiro foi expulso após confusão com o goleiro Mamardashvili.

Após a partida, o brasileiro usou as redes sociais para dois posicionamentos diferentes. Em um deles, o atacante disse que sua expulsão foi um "prêmio por sofrer racismo". O atacante ironizou a postura da liga ao compartilhar o slogan da entidade que rege o Campeonato Espanhol.

LaLiga tinha registrado até o fim de março oito reclamações na Justiça por racismo contra Vinicius Junior nesta temporada. A liga espanhola criou em fevereiro uma comissão específica para lidar com casos relacionados ao brasileiro.

Em nota divulgada após a partida deste domingo, LaLiga declarou que vai investigar os "incidentes" ocorridos no estádio Mestalla. A liga também informou que já solicitou todas as imagens disponíveis para investigar o caso e, caso necessário, vai tomar "todas as medidas cabíveis".

O Valencia, por sua vez, emitiu comunicado condenando "qualquer tipo de insulto, ataque no futebol". O clube se declarou contrário à violência física e verbal nos estádios e lamentou o ocorrido no jogo contra o Real Madrid. Porém, classificou o caso como "episódio isolado" e prometeu tomar "as medidas mais severas" após investigação. Além disso, condenou qualquer ofensa e pediu "respeito máximo" à sua torcida.

Globo Esporte