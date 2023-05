Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto terá diversas ações de ESG

A Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto (MMIRP 2023), que acontecerá em 27 de agosto, com largada às 7h, e percorrerá as principais ruas e avenidas da zona sul da cidade, também terá um forte caráter ambiental, social e de governança corporativa (ESG), com a implantação de diversas ações. Além das ações que incluem a participação de atletas PcD; reciclagem de lixo e um trabalho de educação para o trânsito já existentes até a prova do ano passado, a organização vai investir pesado em novas medidas – em conjunto com instituições da cidade, entidades e forças de segurança.

O lançamento do projeto aconteceu na última quarta-feira (26), na sede central da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, em evento que reuniu representantes de órgãos de segurança, instituições e entidades sociais.

Entre as novas ações, estarão captação voluntária de alimentos não perecíveis no ato da entrega do kit (com um brinde especial para quem levar o alimento); a doação de sangue mais uma contribuição de R$ 30,00 para o Hospital do Câncer, pelos agentes das forças de segurança da cidade (Polícias Militar e Rodoviária, Bombeiros, Polícia Civil, agentes da Guarda Civil Metropolitana e Transerp).

A organização da prova também vai vincular todas as ações de cortesias nas inscrições quando for o caso, com uma doação de R$ 30,00 para o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto. A Entidade completou 25 anos de fundação esse ano.

Outra ação que será implementada no dia da corrida será um evento de adoção de animais (cães e gatos). A ação vai contar com a participação da Coordenadoria de Bem-Estar Animal (CBEA), órgão vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ribeirão Preto e também da Associação Vida Animal (AVA), a entidade privada mais antiga em atuação na cidade.

Por fim, como não poderia deixar de faltar, a prova vai contar também com uma ação ambiental. Em parceria com o patrocinador GS Inima Brasil – Ambient, a organização da MMIRP vai promover a entrega de mudas ou sementes de árvores nativas brasileiras, juntamente com folder explicativo para os atletas ou familiares presentes no dia da corrida.

Para um dos organizadores da prova, Eduardo Ferrari, a Meia Maratona é uma prova essencialmente urbana e a intenção foi sempre foi a da prova ‘vender’ a cidade de Ribeirão Preto para o Brasil e agora, exterior. “É uma alegria imensa implantar essas ações e envolver tantos setores da sociedade em causas tão importantes”, destacou Ferrari.

Segundo lote de inscrições

As inscrições do segundo lote para a Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto irão até 11 de junho. O preço para atletas de até 60 anos é de R$ 160,00; para maiores de 60 anos e PcDs (Pessoas com Deficiência), o valor é de R$ 80,00. Para os atletas amadores, as inscrições estão sendo feitas no site www.mmirp.com.br.

As inscrições dos atletas PcDs (Pessoas com Deficiência) são feitas pelo e-mail oficial da prova meiamaratona@tribunaribeirao.com.br.

Já as inscrições dos atletas para o pelotão de elite poderão ser feitas até 31 de julho, sem o pagamento da taxa de inscrição. Os interessados devem preencher o documento e enviá-lo, de forma online, pelo link https://forms.gle/7GoCeMSmoyshyBrT9. O pelotão de elite será apenas para a prova de 21 km, não contemplando os demais percursos, de 5 km e 10 km. A MMIRP distribuirá R$ 41.200,00 em dinheiro aos primeiros colocados dos 21 km, nas categorias Elite e Amador, masculino e feminino.

Reconhecimento

A Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto está, por lei, nos calendários de eventos esportivos de Ribeirão Preto (Lei 12.686, de 27 de outubro de 2011, de autoria do vereador José Carlos de Oliveira) e do estado de São Paulo (Lei 15.894, de 17 de setembro de 2015, de autoria do deputado Baleia Rossi).

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a prova também integra o calendário de eventos em comemoração ao aniversário (119 anos) da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (ACIRP), maior entidade associativa da classe empresarial do estado de São Paulo. Por conta dessa parceria, inclusive, a prova contará com a participação dos Grupos Empresariais, com estrutura e camisetas customizadas.

A Meia de Ribeirão reúne patrocinadores tradicionais e de peso, como o RibeirãoShopping, GS Inima Brasil, Rede Ideal e Savoy Leilões, e uma grande rede de apoio logístico e parceiros de mídia como TV Record, Vivace Outdoor, rádio Diário FM, gráfica New Cores e Fonte Assessoria de Imprensa. A prova também mantém uma parceria com o Convention&Visitors Bureau, entidade presente em 111 cidades brasileiras. Além disso, tem apoio logístico da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Transerp, Estre e KA2RP Eventos.