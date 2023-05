Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski estreiam nesta quarta-feira (31) em Roland Garros

Luisa Stefani, 23ª colocada do ranking mundial, e a canadense Gabriela Dabrowski estreiam nesta quarta-feira (31) em Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, disputado no saibro de Paris, na França. Elas enfrentam a dupla da italiana Elisabetta Cocciaretto e da alemã Tatjana Maria no quarto e último jogo da quadra 5, por volta das 11h (horário de Brasília).

"Maria é muito experiente, jogo mais atípico, com mais slices, saque e voleio. Cocchiaretto teve ótima vitória nas simples aqui no torneio. São duas ótimas jogadoras, chave de Grand Slam é assim. Será meu primeiro Slam na dupla feminina desde o retorno da lesão. Vamos buscar nosso jogo, trabalhar duro para fazer nosso melhor para começar com o pé direito aqui", afirma a paulistana Luisa, patrocinada pela Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

Luisa não jogou dupla feminina no Australian Open por conta da desistência em cima da hora da então parceira, a norte-americana Cathy McNally. Jogou nas mistas e foi campeã ao lado de Rafael Matos, fazendo história para o Brasil. Os dois conheceram os rivais na chave de mistas no Aberto da França e enfrentam a dupla francesa formada por Harold Mayot e Dianne Parry, ainda sem data confirmada.