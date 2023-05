Haaland bate recorde com golaço, e Manchester City volta à liderança da Premier League

O Manchester City voltou à liderança da Premier League em grande estilo nesta quarta-feira. Com direito a recorde de Haaland (mais um!), o time comandado por Pep Guardiola venceu o West Ham por 3 a 0 jogando em casa, em partida atrasada válida pela 28ª rodada, e deixou o Arsenal novamente para trás. O camisa 9 foi autor de um golaço e chegou a 35 gols marcados na competição, e Aké e Foden também balançaram a rede.

O City tem agora 79 pontos e ainda está com um jogo a menos que o segundo colocado Arsenal, com 78. Na briga contra o rebaixamento, o West Ham ocupa a 15ª posição, com 34.

Ninguém na história da Premier League marcou mais gols que Erling Haaland em uma só edição. Ele superou as marcas de Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle) e Alan Shearer (1994/95, pelo Blackburn), ambos com 34. O norueguês alcança os 35 em 31 partidas. Cole fez 34 em 40 jogos, e Shearer marcou seus 34 em 42. O recorde é na era Premier League, que foi fundada em 1992/93, já que o máximo goleador de uma edição da primeira divisão inglesa é Dixie Dean, pelo Everton, em 1927/28, com 60 gols.

O jogo

Ainda sem De Bruyne, que se recupera de problemas físicos, o Manchester City não teve um primeiro tempo muito inspirado. Foram poucas chances reais criadas, com Rodri mandando a melhor delas na trave, e o placar foi para o intervalo inalterado.

Na volta para o segundo tempo, a bola parada abriu o caminho para a vitória. Mahrez cobrou falta e Aké, que voltava de lesão, marcou o primeiro. Depois, foi a vez de Grealish dar lindo passe para Haaland sair nas costas da marcação e finalizar bonito, encobrindo o goleiro Fabianski. Foden deu números finais ao pegar sobra de escanteio e contar com desvio na marcação.

As equipes voltam a campo no fim de semana, pela 35ª rodada. No sábado, o Manchester City recebe o Leeds às 11h (de Brasília). No domingo, o West Ham pega o Manchester United, às 15h, também jogando em casa.

Globo Esporte