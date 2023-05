Nathalie Moellhausen conquista bronze no GP de Cali

A brasileira Nathalie Moellhausen conquistou o terceiro pódio da temporada ao garantir a medalha de bronze no Grand Prix de Espada de Cali, na Colômbia, no último fim de semana. Moellhausen caiu para a francesa número 3 do mundo Marie-Florence Candassamy, por 15 a 13, na semifinal.

Das 25 primeiras colocadas do ranking mundial, 24 atletas estavam disputando o Grand Prix de Cali, o primeiro campeonato do ano que vale pontos no ranking que vai definir as classificadas para as Olimpíadas em 2024.Atualmente Nathalie Moellhausen está em sexto no ranking, com 129 mil pontos.

A brasileira já havia ganhado o ouro em Doha, no Catar, em janeiro, e Barcelona, na Espanha, em fevereiro. O próximo desafio será a Copa do Mundo, nos Emirados Árabes, previsto para 19 de maio.

Globo Esporte