Pilotos criticam show da F1 em Miami: "É uma distração"

(Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)





A presença numerosa de famosos, atletas e artistas no paddock do GP de Miami ao longo do fim de semana já deu indícios da pretensão da F1 com esta e outras etapas nos Estados Unidos, mercado de interesse da categoria: aliar entretenimento e esporte, duas grandes paixões do público americano. A corrida vencida por Max Verstappen começou com uma apresentação dos pilotos liderada pelos rappers Will.I.Am e LL Cool J, líderes de torcida e toda pompa, mas a novidade não agradou tanto.

- É uma distração para nós porque ficamos uma meia-hora debaixo do sol, no grid, com nossos macacões. E não acho que haja nenhum outro esporte no mundo em que, 30 minutos antes de você fazer o seu trabalho, você fique exposto ao sol, cercado por câmeras e fazendo um show. Aprecio isso no mundo do entretenimento, mas só queremos o melhor para o esporte - opinou George Russell, quarto colocado na etapa e presidente da Associação de Pilotos (GPDA).

Ao som de uma grande orquestra - regida pelo rapper Will.I.Am, ex-líder do grupo de hip hop Black Eyed Peas - e cercados por cheerleaders, LL Cool J apresentou cada um dos 20 pilotos ao público. O formato lembrou as tradicionais entradas de ligas como a NBA.

O rapper ainda ainda se referiu à F1 como "The greatest spetacle in motorsport" ou "O maior espetaculo do esporte a motor". A frase é semelhante ao termo patenteado há mais de 40 anos pelas 500 Milhas de Indianápolis, também nos EUA: "The greatest spetacle in Racing", traduzida como: "O maior espetáculo de corridas".

- É uma questão de personalidade, né? Alguns gostam de estar sob holofotes, outros não. Eu, pessoalmente, não. O que fizeram hoje não foi necessário. Eu preferiria só falar com meus engenheiros, ir até o meu carro, por o capacete e pilotar. Mas entendo o valor do entretenimento. Só espero que não tenhamos isso toda vez - admitiu Max Verstappen, vencedor da etapa.

Antes da corrida neste domingo, rumores sobre a última reunião dos pilotos no início da etapa apontaram para críticas diretas ao formato, que estaria sendo priorizado em detrimento das disputas em pista para o público. O show durou, ao todo, cerca de oito minutos.

- Estamos abertos para mudanças mas certamente não queremos ver isso todo fim de semana. O que eu gosto nas corridas é o hino nacional, que nos motiva e é uma forma de mostrar respeito ao país em que estamos correndo. Mas tenho sentimentos controversos sobre esse novo show - completou Russell.

O que os outros pilotos disseram?

George Russell (Mercedes): "Conversamos sobre isso, entre os pilotos, na sexta-feira de noite. Todos têm personalidades diferentes, acho que esse é o jeito americano de fazer esporte. Mas isso não é pra mim. É minha opinião pessoal: estou aqui para correr, não pelo show. Estou aqui pra ganhar. Mas pelo visto, teremos que aceitar isso".

Fernando Alonso (Aston Martin): "Não sou muito fã dessas coisas logo antes das corridas. se tivermos que fazer isso, precisaremos remover outras coisas que já fazemos como a volta de apresentação dos pilotos (no caminhão), porque isso já é no meio da nossa preparação com engenheiros e das reuniões de estratégia. Discordo um pouco... E se fizermos isso, terá que ser em todos os lugares, porque os fãs de Miami não são melhores que os italianos em Imola, ou os da Espanha, México ou Japão".

Lando Norris (McLaren): Nenhum dos pilotos gostou disso mas no fim das contas não é pra nós. Esse é o único esporte, provavelmente, no qual estamos tão perto dos fãs. Fazemos muita publicidade para os torcedores, mas só queremos sentar no carro e focar no que precisamos.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): "Não há outro esporte em que atletas façam tanta coisa antes de um evento. Tem que ter um limite".

Lewis Hamilton (Mercedes): "Eu acho legal que o esporte cresça continuamente. Eles estão tentando coisas novas, melhorando o show e eu apoio muito isso. Caramba, eu cresci ouvindo LL Cool J, temos Will.I.Am que é um artista incrível, Serena e Venus (Williams, tenistas e amigas do piloto). Não foi um problema pra mim".

A F1 retorna daqui a duas semanas com a sexta etapa da temporada, no GP da Emilia-Romagna em 21 de maio.

Globo Esporte