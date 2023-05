Tori Bowie, campeã olímpica na Rio 2016, morre aos 32 anos

(Foto: Ian MacNicol/Getty Images)





O mundo do atletismo está em luto. Campeã olímpica na Rio 2016 e mundial em 2017, a americana Tori Bowie morreu na manhã desta quarta-feira aos 32 anos. A equipe que gerenciava a carreira da velocista comunicou o falecimento, mas não divulgou a causa da morte.

- Estamos arrasados ​​em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. Tori era uma campeã... um farol de luz que brilhava tanto! Estamos verdadeiramente com o coração partido e nossas orações estão com a família, amigos e todos que a amavam - informou a Icon Manegement.

A World Athletics (Federação Internacional de Atletismo) fez uma homenagem a Tori em suas redes sociais. A jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeã olímpica e uma das maiores rivais da americana, respondeu à postagem da World Athletics lamentando a morte da atleta.

- Isso partiu meu coração 😢💔. Descanse em paz Tori - disse a atual campeã mundial dos 100m rasos.

Tori Bowie cresceu na região rural do Mississippi e despontou primeiro nas provas de salto em distância dos torneios universitários dos Estados Unidos. Em 2014 fez a transição para as provas de velocidade e deslanchou. Já no ano seguinte conquistou sua primeira medalha em Mundiais, um bronze nos 100m rasos. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, foi prata nos 100m rasos, bronze nos 200m rasos e liderou o time americano ao ouro no revezamento 4x100 rasos. Teve seu ápice em 2017, quando foi campeã mundial dos 100m rasos e do revezamento 4x100m rasos.

A velocista não participou da seletiva americana para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sua última competição foi em junho de 2022.

