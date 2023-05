Umbro firma parceria com Appito, sportech de futebol society

A Umbro, marca inglesa referência em materiais esportivos, acaba de firmar uma parceria com o Appito, sportech de futebol society, com o objetivo de oferecer equipamentos de alta performance para quem escolher uma Appito Arena para jogar. Os locais, que já contam com gramado sintético de alta qualidade e itens pós-jogo essenciais para o boleiro, como churrasco e chopp gelado, agora contarão também com bolas de alto nível da Umbro, além de outros acessórios.

Segundo Guilherme Baldacini, CMO da Appito, a parceria com a Umbro reforça o grau de comprometimento que a Sportech tem com seus usuários. “Com essa parceria, estamos não só mostrando ao mercado o compromisso como players, mas também elevando o futebol com os amigos a outro nível, presenteando os nossos consumidores com o que há de melhor no mercado”, pontua.

Para a Umbro, a possibilidade de estar atrelada com um novo aplicativo de sucesso no meio esportivo é uma forma de atestar cada vez mais a qualidade de seus produtos e o comprometimento com os jogadores de todos os nichos. “Nosso idioma em comum é o futebol e, se pudermos estar presentes para deixar esse jogo de todos os apaixonados por este esporte cada vez melhor, estaremos lá”, finaliza Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil.

Embaixadores da marca, como Lucas Freestyle, Tulinho, Jhow e as duplas Fabio Nakano e Felipe Vargas (FutLiga) e Lucas BZK e Igor Rezende (Brazil Kickers) participam da campanha de lançamento da parceria, assim como são presenças frequentes nas arenas do Appito.