CNRD cobra mudança de postura do Corinthians e mantém transfer ban

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgão criado pela CBF, negou nesta segunda-feira um pedido do Corinthians para derrubar seu transfer ban e manteve o clube proibido de contratar novos jogadores.

Esta punição está ativa desde 20 de outubro. O Corinthians também tem outro transfer ban imposto pela Fifa.

Em decisão proferida nesta segunda, o painel julgador da CNRD afirmou que a suspensão de novos registros “fica condicionada a uma demonstração de mudança de postura” por parte do Timão. O que o órgão cobra é a quitação em dia das parcelas do plano de pagamentos de dívidas do clube, firmado em abril deste ano.

O Corinthians atrasou em alguns dias o depósito das duas primeiras prestações do acordo, que tem valor total de R$ 76 milhões.

Na decisão desta segunda, a CNRD explica que o transfer ban não terá necessariamente a duração de seis meses, como pediam alguns credores. O Corinthians acredita que se pagar a próxima parcela em dia conseguirá derrubar a punição. Essa prestação vence em 17 de janeiro.

O acordo firmado na CNRD engloba dívidas com clubes, empresários e jogadores no Brasil. O principal credor é o Cuiabá, com cerca de R$ 18 milhões a receber pela venda de Raniele, em 2024.

Em paralelo, a diretoria alvinegra trabalha para quitar dívida de cerca de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres, e derrubar o transfer ban imposto pela Fifa.

