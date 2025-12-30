Marcelo Melo começa temporada 2026 no ATP 250 de Brisbane, na Austrália

(Foto: Andrew Eichenholz/@ATPTour)





O ATP 250 de Brisbane, na Austrália, dá início à temporada 2026 do mineiro Marcelo Melo. Será o primeiro torneio da nova parceria, anunciada em novembro, com Melo passando a jogar ao lado do carioca Fernando Romboli. A programação de janeiro terá, além de Brisbane, mais um ATP 250, o de Auckland, na Nova Zelândia, em preparação para o Grand Slam, o Australian Open, em Melbourne.

Após treinos em Belo Horizonte (MG), na pré-temporada, o mineiro segue agora para a disputa dos primeiros torneios do ano. "Pronto para os novos desafios de 2026, com o Romboli, dando início a mais uma temporada”, afirma Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo jogará em 2026 a sua 20ª temporada no circuito. São 664 vitórias na carreira - somou 24 em 2025 -, em um total de 1.118 jogos. No Australian Open, participará do Grand Slam de número 73.

O ATP 250 de Brisbane será disputado entre este domingo (4) e 11 de janeiro. Em seguida, o de Auckland terá jogos dos dias 12 a 17. E, depois, o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, com início em 18 de janeiro e término em 1 de fevereiro.

Melo encerrou 2025 na 54ª colocação no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com 1.725 pontos. Romboli ficou na 40ª colocação, com 2.055 pontos.

ZDL