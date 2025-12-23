Sem Patryck, São Paulo dará espaço para promessa da base na lateral esquerda

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo tem, neste momento, apenas dois laterais-esquerdos em seu elenco profissional. A saída de Patryck por empréstimo ao Juventude deixou o técnico Hernán Crespo com apenas Wendell e Enzo Diaz à disposição.

A movimentação tricolor no mercado de transferências vai abrir, portanto, espaço para uma jovem promessa de suas categorias de base. O jovem Nicolas, de apenas 18 anos, será integrado definitivamente ao elenco profissional, concluirá sua transição e se tornará a terceira opção para o setor em 2026.

A tendência é de que Nicolas dispute a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o time sub-20 e logo depois já se apresente a Hernán Crespo. Esse movimento, claro, poderá se antecipar de acordo com as necessidades da comissão técnica.

A lateral esquerda do São Paulo sofria com a falta de opções antes mesmo da saída de Patryck, porque Enzo Diaz e Wendell estavam no departamento médico. O atacante Ferreira passou a ser improvisado como ala pelo lado esquerdo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A dupla, recuperada de lesões, é esperada em boas condições para o início da próxima temporada, mas Nicolas pode ser "puxado" para o início das competições, já em janeiro.

Enzo Diaz, por causa de um procedimento para correção de hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, entrou em campo pela última vez no dia 8 de novembro. Já Wendell, por causa de uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, jogou apenas até o dia 16 de outubro.

Nicolas, antes mesmo das duas lesões, já havia agradado ao técnico Hernán Crespo em treinos no CT da Barra Funda. O jovem lateral-esquerdo jogou por 45 minutos na derrota por 6 a 0 para o Fluminense e, depois, voltou para o sub-20 para ser campeão da Copa do Brasil da categoria.

Agora observado e perto do profissional, Nicolas fez todas as categorias na base do São Paulo e é visto como uma grande promessa internamente.

