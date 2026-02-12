Condenada por fraude contra companheira de seleção, francesa fatura medalha de ouro no biatlo

(Foto: Getty Images)

Uma atleta condenada por fraude conquistou a medalha de ouro no biatlo feminino de 15 km nos Jogos Olímpicos, nesta quarta-feira. No ano passado, Julia Simon utilizou, sem autorização, os dados do cartão de crédito de Justine Braisaz-Bouchet, sua companheira da seleção, e realizou gastos de € 2 mil (cerca de R$ 12 mil). A francesa teve que pagar uma multa e foi condenada a três meses de prisão, com pena suspensa. Liberada para Milão-Cortina, Julia garantiu o ouro da prova, enquanto sua companheira que foi roubada chegou em 80º lugar na mesma disputa.

Em outubro do ano passado, Julia foi condenada ao pagamento de multa de € 15 mil (cerca de R$ 92.000) e a três meses de prisão, com pena suspensa, por ter roubado sua companheira da seleção francesa de biatlo.

Além da condenação na Justiça, a Federação Francesa de Esqui suspendeu Simon por seis meses. No entanto, cinco meses da punição foram convertidos em pena suspensa, o que fez com que ela ficasse fora de apenas uma competição no início da temporada. Liberada para as Olimpíadas de Inverno, Julia conquistou o ouro no biatlo. Justine Braisaz-Bouchet, companheira de equipe que foi roubada, terminou em 80º.

A investigação também concluiu que Simon usou, entre 2021 e 2022, os dados do cartão de crédito do fisioterapeuta da equipe para fazer compras. Durante três anos, ela negou as acusações e disse ter sido vítima de roubo de identidade. Em outubro do ano passado, porém, durante uma audiência, ela admitiu a culpa depois que foram encontradas fotos dos cartões de crédito em seu celular.

- Confesso as acusações, mas não me lembro de tê-las cometido. É como um apagão - afirmou Julia.

Simon declarou ainda que considera suas atitudes “incompreensíveis” e que passou a fazer acompanhamento psicológico para entender o que ocorreu. Quando a francesa cruzou a linha de chegada nesta quarta-feira, ela levou um dedo aos lábios, mas se recusou a explicar o motivo.

- Coloquei o dedo na boca, era para uma pessoa. Mas não vou contar mais nada, acabou. Estou focada no meu esporte, é o que eu mais amo, eu tinha um objetivo e coloquei toda minha energia nisso. Sim, foi um mês difícil, mas hoje foi o resultado perfeito para mim, parece um sonho - disse Julia.

Globo Esporte