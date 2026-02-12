Ucraniano é desclassificado dos Jogos por utilizar capacete com homenagem a mortos na guerra

Vladyslav Heraskevych foi desclassificado dos Jogos Olímpicos de Inverno. O atleta ucraniano de skeleton participaria da competição nesta quinta-feira (12), mas foi impedido pelo Comitê Olímpico Internacional de utilizar um capacete com fotos de atletas que morreram durante a invasão russa ao seu país natal. A entidade argumentou que ele descumpriu as "Diretrizes do COI sobre Expressão dos Atletas"

Antes de o atleta ser desclassificado, membros do COI deram outras alternativas para ele se manifestar após a prova, mas as partes não chegaram a uma solução que ficasse dentro das regras da competição.

- A decisão foi tomada após sua recusa em cumprir as Diretrizes do COI sobre Expressão dos Atletas. Ela foi adotada pelo júri da Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton (IBSF), com base no fato de que o capacete que ele pretendia usar não estava em conformidade com as regras - afirmou o COI em declaração.

O atleta postou em suas redes sociais uma foto usando o capacete com a legenda: "Este é o preço da nossa dignidade". Ele também argumentou que nunca foi sua intenção iniciar uma briga com o COI.

- Eu nunca quis um escândalo com o COI, e não fui eu quem o criou. O COI o criou com sua interpretação das regras, que muitos consideram discriminatória. Embora esse escândalo tenha possibilitado falar em voz alta sobre os atletas ucranianos que foram mortos, ao mesmo tempo o próprio fato do escândalo desvia uma enorme quantidade de atenção das competições em si e dos atletas que estão participando delas - afirmou Heraskevych.

O COI permitiu que Heraskevych utilizasse o capacete durante os treinamentos, que não são televisionados, mas manteve a decisão de não permitir que o ucraniano utilizasse o equipamento durante as competições. O atleta ucraniano seguiu com o desejo de utilizar o capacete durante a sua performance na pista e foi desclassificado.

Heraskevych foi informado que estava fora dos Jogos Olímpicos de Inverno após uma reunião com a presidente do COI, Kirsty Coventry, no início da manhã, no local da competição de esqui alpino, pouco antes do início do evento.

- Eu não deveria estar aqui, mas achei muito importante vir e falar com ele pessoalmente (...) Ninguém, especialmente eu, discorda da mensagem; é uma mensagem poderosa, uma mensagem de lembrança, de memória - disse Kirsty Coventry.

- O desafio era encontrar uma solução para o campo de jogo. Infelizmente, não conseguimos encontrar essa solução, acrescentou ela, com a voz embargada. Eu realmente queria vê-lo correr. Foi uma manhã emocionante - concluiu a presidente do COI.

Após receber a notícia da desclassificação, o atleta não escondeu a frustração por não conseguir participar da competição.

- Fui desclassificado da prova. Certamente não encontramos um ponto em comum nesse assunto (com o Comitê Olímpico Internacional). Acredito que eles merecem esse momento. Certamente eu não terei meu momento nestes Jogos Olímpicos, apesar de eu dizer que tive resultados muito bons nos treinos. Eu realmente acredito que poderíamos estar entre os medalhistas hoje e amanhã, mas não poderemos competir - disse Vladislav Heraskevych.

Entenda o caso

O atleta ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, acusou o Comitê Olímpico Internacional (COI) de "traição" após a entidade proibir seu capacete com homenagem a mortos na guerra contra a Rússia. Porta-bandeira da Ucrânia na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno, Vladyslav usou o objeto com imagens de amigos mortos durante um treinamento oficial na última segunda-feira (10). Após a decisão do COI, o país apresentou junto ao atleta um recurso contra o veto.

— Uma decisão que simplesmente parte meu coração. A sensação é de que o COI está traindo aqueles atletas que fizeram parte do Movimento Olímpico, não permitindo que sejam homenageados na arena esportiva onde nunca mais poderão pisar — escreveu Vladyslav Heraskevych nas redes sociais após a proibição.

Entre as pessoas representadas no acessório de segurança estão o patinador artístico Dmytro Sharpar, morto há dois anos, e o biatleta Yevhen Malyshev, que morreu no conflito em março de 2022. Segundo Vladyslav Heraskevych, de 26 anos, alguns dos homenageados eram seus amigos. O ucraniano também realizou uma manifestação pública contra a guerra nos Jogos de Pequim, quando levou uma placa com a frase: "Não à guerra na Ucrânia".

Após a decisão do COI nesta terça-feira, a Ucrânia apresentou um recurso contra o veto. A federação do país argumentou que o atleta deveria ter permissão para usar o "capacete da memória". No entanto, o recurso foi rapidamente rejeitado pela entidade, que alegou "violação das regras relativas à expressão política" da Carta Olímpica.

Outras manifestações proibidas

O patinador de pista curta Oleh Handei compartilhou em suas redes sociais a informação de que as autoridades olímpicas proibiram seu capacete personalizado para as provas nos Jogos Olímpicos de Inverno com a frase “Onde há heroísmo, não há derrota final", classificada como um "slogam político" pela União Internacional de Patinação.

Globo Esporte