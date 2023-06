Artilheiro do Campeonato Baiano, Hugo Moura se firma como 'lateral goleador' do Vitória da Conquista

(Foto: Divulgação/ECPP - Vitória da Conquista)





Em busca do acesso para a elite do Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista tem no lateral-direito Hugo Moura uma de suas armas ofensivas. Presente nos seis jogos que o Bode disputou, o lateral-direito anotou quatro gols e uma assistência até aqui.

No último domingo (18), o defensor marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Leônico. Os gols colocaram Hugo Moura na artilharia isolada da Série B do campeonato estadual, feito celebrado pelo jogador.

“É gratificante estar na artilharia do campeonato. Cada gol contribui para o sucesso coletivo e estou muito feliz em poder ajudar a equipe. Temos um grupo focado em busca dos objetivos e seguimos trabalhando forte”, disse o atleta, de 23 anos.

Com o triunfo sobre o Leônico, o Vitória da Conquista manteve a invencibilidade na segunda divisão estadual. No G4 da competição, o Bode volta a campo no próximo dia 28, quando recebe o Fluminense de Feira pela sétima rodada.

“Essa sequência positiva dá uma motivação extra, mas sabemos que ainda tem muita coisa pela frente. Esperamos seguir evoluindo jogo a jogo para continuar a nossa caminhada em busca do acesso”, finalizou Hugo Moura.

Alagoano do distrito de Luziápolis, em Campo Alegre, Hugo Moura tem boa parte da carreira profissional construída no Sergipe. No estado, o lateral atuou por clubes como Confiança, Lagarto e Atlético Gloriense, onde disputou a elite do Campeonato Sergipano em 2023.

Antes de chegar ao Vitória da Conquista, Hugo Moura já acumulava passagem pelo futebol baiano, em 2022, quando defendeu o Galícia. O defensor ainda soma experiência em Pernambuco, disputando a primeira divisão estadual pelo Petrolina e a segunda com o Ipojuca.