L'Étape Rio by Tour de France entra em reta final de inscrições

Uma das principais provas de ciclismo de estrada amador do mundo, o L'Étape Rio by Tour de France presented by Santander contará com a presença de milhares de ciclistas. E o número ainda pode aumentar. As inscrições para a prova no Rio de Janeiro vão até o dia 12 de junho, segunda-feira, e podem ser realizadas pelo site do evento.

Ao realizar a inscrição, os atletas terão de escolher entre o percurso curto e longo, com 55 km e 110 km, respectivamente. As largadas acontecerão às 6h, na Marina da Glória, um dos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

Outro ponto alto do percurso é a subida da Mesa do Imperador, que chama a atenção do público e dos ciclistas por sua beleza.

"A gente espera que os atletas aproveitem esta chance de pedalar no Rio de Janeiro de uma forma segura, tendo toda a orla da Zona Sul, o Parque Nacional da Tijuca, o Aterro, a Região Portuária e as regiões mais belas da cidade à disposição", conta Fernando Cheles, diretor de prova.

A inscrição, tanto para o percurso longo quanto para o curto, custa R$ 1.200 para homens e mulheres de todas as idades. Os ciclistas serão separados por nove faixas etárias entre os homens e sete entre as mulheres, a partir dos 18 anos. É possível parcelar em até 12 vezes.

O kit de inscrição conta com uma jersey de ciclismo, 3 chips de cronometragem: um número frontal de bicicleta, um número de canote e um número de capacete. Ele deve ser retirado no pavilhão de eventos da Marina da Glória, na Av. Infante Dom Henrique, S/N, no dia 23 de junho das 12h às 20h e no dia 24 das 9h às 20h.

Entre os inscritos, estão nomes como a atriz Amanda Lee, o apresentador Bruno Vicari e o ex-jogador de vôlei Nalbert, além de profissionais com carreira vitoriosa na modalidade, como Murilo Fischer, que coleciona títulos nacionais e tem duas participações em Jogos Olímpicos (2004 e 2012).