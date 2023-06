Pietro Piroli vence duas etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross e segue vice-líder da MXJR

(Foto: Ney Evangelista)





Gaúcho de Tapejara, Pietro Piroli #161, teve 100% de aproveitamento na rodada dupla (3ª e 4ª etapas) do Campeonato Brasileiro de Motocross, no último fim de semana, na pista montada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky venceu de ponta a ponta as duas corridas da MXJR com a 85 cc e manteve a vice-liderança na classificação do campeonato e se aproxima do líder. Outro piloto que se destacou foi o uruguaio German Bratschi (FC 250) #146 que venceu as duas primeiras baterias, das 3ª e 4ª etapas, e mostrou um show de pilotagem. No sábado, 24, após a corrida da Elite MX, subiu ao pódio em 4º na MX2 e, no domingo, 25, na somatória terminou na 6ª posição.

Piroli foi o mais rápido também nos dos treinos cronometrados de cada etapa e iniciou as corridas confiante e determinado. “Tive uma boa largada nas duas corridas, mantive um bom ritmo, administrei a vantagem e me diverti na pista. Consegui duas vitórias em Interlagos e foi muito bom. A moto estava super boa e agradeço a minha equipe e a todos que torceram por mim”, diz o piloto de 14 anos, que no domingo disputou também a corrida da MX2JR e fechou em 8º.

“Venci duas boas corridas na MX2, mas nas baterias da Elite não fui tão bem assim. Sábado liderei de ponta a ponta e ganhei, mas na Elite cai e perdi posições e na somatória garanti 4º lugar. Comecei no domingo ganhando na categoria mas na Elite não deu. Estou em uma rotina intensa participando dos campeonatos no Uruguai e Argentina”, explica Bratschi que está em 8º no campeonato brasileiro na MX2, após dois pódios em quatro etapas e atualmente lidera os campeonatos uruguaio e argentino de Motocross na MX2.

Já Ramyller Alves (FC 450) #22 teve alguns imprevistos durante as baterias da MX1 e Elite MX e não conseguiu uma boa classificação desta vez. “Gostei muito da pista e foi minha primeira vez em Interlagos e estava bem animado, mas são coisas de corrida, há dias bons e outros nem tão bons assim. Agora, vamos para a próxima etapa. Antes, neste sábado e domingo, meu foco é na final do Arena Cross, onde estou na vice-liderança da Pró”, afirma o piloto nascido na Flórida (EUA), onde reside e disputa o AMA Super Cross, mas é filho de pais brasileiros e tem dupla nacionalidade.

Excepcionalmente, em Interlagos, as categorias 65cc, 50cc, MX4, MX5 e Nacional não participaram devido a redução da área cedida para o evento realizado dentro do Festival Interlagos. Heitor Matos #300, atualmente no Top9 da 65cc no campeonato, resolveu se desafiar e correr na MXJR com a 85cc. Na 3ª etapa completou, já no domingo, teve imprevistos e não conseguiu terminar.

“Acredito que o balanço foi muito positivo para a rodada de Interlagos. Tivemos três pódios da equipe, sendo duas vitórias bem importantes do Pietro que liderou de ponta a ponta na MXJR. Depois German venceu duas corridas disputadíssimas na MX2 e mostrou muita técnica também. São resultados que nos orgulhamos e é reflexo de um trabalho de equipe”, finaliza Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da Husqvarna no Brasil

Agora, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Motocross será daqui a dois meses, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 26 e 27 de agosto.

A equipe Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Goldentyre Brasil, Grupo 2W Motors, Itaminas e apoio da ASW, Circuit Equipment, Ride100% e Leatt.

Campeonato Brasileiro de Motocross (etapa 4) – Interlagos/SP





MX2 (1ª bateria)

1) German Bratschi – 25 pontos (Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky)

2) Marcello Leodorico - 22

3) Guilherme Bresolin - 20

4) Bernardo Tiburcio - 18

5) Marcello Ferreira - 16





MXJR

1) Pietro Piroli – 25 pontos (Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky)

2) Kevyn de Pinho – 22

3) Heveron Santos – 20

4) Marcos Goto – 18

5) Pablo Galdino – 16





Campeonato Brasileiro de Motocross (etapa 3) – Interlagos/SP





MX2 (1ª bateria)

1) German Bratschi – 25 pontos (Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky)

2) Marcello Lima – 22

3) Bernardo Tibúrcio – 20

4) Henrique Henicka – 18

5) Gabriel Mielke – 16





MXJR

1) Pietro Piroli – 25 pontos (Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky)

2) Kevyn de Pinho – 22 pontos

3) Heverton Santos – 20 pontos

4) Marcos Goto – 18 pontos

5) Pablo Galdino – 16 pontos





Classificação Campeonato Brasileiro de Motocross (após quatro etapas)





MXJR (Top5)

1) Kevyn de Pinho – 94 pontos

2) Pietro Piroli – 86 (Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky)

3) Caio Grosbelli – 70

4) Heverton Santos – 70

5) Pablo Galdinho – 68





MX2 (Top10)

1) Guilherme Bresolin – 181 pontos

2) Bernardo Tibúrcio - 155

3) Marcello Lima - 132

4) Marcello Leodorico - 131

5) Henrique Henicka - 130

6) Gabriel Mielke - 127

7) Vitor Hugo - 123

8) German Bratschi – 112 (Husqvarna Brasil Factory RACING PowerHusky)

9) Tomás Moyano - 76

10) Otávio Silva - 70