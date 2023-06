Depois do ATP 250 de Maiorca, Melo e Peers focam em Wimbledon

(Foto: Mallorca Championships)





Com um título conquistado na gira na grama preparatória para Wimbledon, o mineiro Marcelo Melo e o australiano John Peers voltam suas atenções para o Grand Slam, que tem início na próxima semana. No último torneio antes de seguir para Londres, na Inglaterra, Melo e Peers pararam na estreia, nesta quarta-feira (28), no ATP 250 de Maiorca, na Espanha. Os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni - cabeças de chave número 3 - marcaram 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-5), 3/6 e 10-5, em 1h49min.

"Hoje não deu por aqui. Pegamos uma dupla bem difícil na primeira rodada. Mais um jogo duro e não tivemos tanto tempo assim para acostumar com as condições de Maiorca, que são bem diferentes. Chegamos bem de última hora, mas fizemos um bom jogo. Foi um detalhe para lá e para cá. E agora é realmente focar muito em Wimbledon, que é nosso principal objetivo. Estamos indo para Londres amanhã (quinta), para começar os treinos lá na sexta-feira", explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio de Volvo, Head, Voss e Asics.

No domingo (25), Melo e Peers foram campeões do ATP 500 de Halle, o terceiro título de Melo na Alemanha. Antes, disputaram o ATP 250 de 's-Hertogenbosch. E em Maiorca, a dupla jogou o seu oitavo torneio na temporada, o terceiro na grama. Agora, o mineiro e o australiano focam em Wimbledon, treinando para a estreia no Grand Slam, que será realizado de 3 a 16 de julho.

O jogo - Em Maiorca, um primeiro set sem quebras foi decidido em um equilibrado tie-break, em que os argentinos saíram na frente no jogo: 7/6 (7-5). Melo e Peers reagiram logo no começo do segundo set, quebrando no game inicial, e com mais um break abriram 5/2. Os adversários devolveram uma das quebras, 5/3, mas o mineiro e o australiano conseguiram novo break e fecharam em 6/3, levando para o match tie-break. Aí, Gonzalez e Molteni marcaram 10-5 para avançar às quartas de final.

Esta é a 17ª temporada seguida de Melo como profissional. Com o título em Halle, o mineiro subiu oito posições no ranking mundial, divulgado na segunda-feira (26) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupando agora o 35º lugar e voltando a ser o número 1 do Brasil em duplas. Peers também melhorou oito colocações e é 28 do mundo.