Definidos os classificados da vela para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023

Neste domingo (4), as últimas vagas da vela brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 foram preenchidas em Arraial do Cabo (RJ) durante a disputa da II Copa Brasil de Vela de Praia.

Os representantes do país nas classes ILCA 6, ILCA 7, Snipe, Lightning e iQFOil saíram após as provas no litoral fluminense organizadas pela CBVela - Confederação Brasileira de Vela. O campeonato começou no meio da semana e contou com atletas de todo país. Os velejadores da 49er, 49erFX, Fórmula Kite e Nacra 17 já haviam sido confirmados em eventos anteriores.

Os nomes em Santiago 2023 serão: Juliana Duque e Rafa Martins (Snipe), Thomas Summer, Ana Barbachan e Larissa Juk (Lightning), Bruno Fontes (ILCA 7), Gabriella Kidd (ILCA 6), Bruno Lobo e Maria do Socorro Reis (Fórmula Kite), Mateus Isaac e Bruna Martinelli (IQFoil), Marco Grael e Gabriel Simões (49er), Martine Grael e Kahena Kunze (49erFX) e Samuel Albrecht e Gabriela Sá (Nacra 17).

''A equipe brasileira de vela tem nomes de ponta, incluindo campeãs olímpicas e pan-americanas, além de finalistas em eventos internacionais. O grupo é bastante experiente e todos estão em ótima preparação em suas respectivas classes'', contou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.

O Pan-Americano de Santiago será realizado de 20 de outubro a 5 de novembro, na raia de Algarrobo, no Chile. Em Lima 2019, o país levou nove conquistas da vela, sendo cinco de ouro, duas de prata e duas de bronze, o que rendeu o título de campeão geral da modalidade.

Como o país já tinha vaga confirmada, faltava agora a definição de quais atletas seriam os representantes nacionais em Santiago 2023. E a Copa Brasil de Praia coroou o catarinense Bruno Fontes. O atual medalhista de prata em Lima 2019 foi o vencedor do campeonato na classe ILCA 7 e representará o país no Pan de Santiago.

''Feliz em representar o Brasil no terceiro Pan da carreira e defender minha medalha de prata. É um orgulho muito grande e vou continuar treinando para buscar o pódio para o nosso País'', disse Bruno Fontes, de 43 anos.

Na Snipe, a dupla baiana Juliana Duque e Rafael Martins fez valer o favoritismo e o repertório de atuais bicampeões nacionais da classe e medalhistas em Lima 2019. Mesmo com uma rotina diária de treinos que inclui campanha olímpica de 470 misto, Ju e Rafa buscaram a vaga em Arraial do Cabo (RJ). ''Muito feliz! É a segunda edição que conseguimos a classificação para o Pan! É um campeonato sensacional e espero que a gente consiga um resultado especial'', contou Juliana Duque.

Na Lightning, após 11 edições, o multicampeão Klaus Bieckarck dessa vez passa o bastão para Thomas Summer, que terá a atleta olímpica Ana Barbachan e a experiente Larissa Juk a bordo. Já na IQFoil, Bruna Martinelli surpreendeu Giovanna Prada e venceu a seletiva.

Parte dos atletas participam de eventos internacionais apoiados pelo termo de fomento à vela olímpica com parceria da CBVela. O objetivo é a preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacionais. O número do convênio é 930972/2022.

Classificados





Snipe

Juliana Duque e Rafa Martins





Lightning

Thomas Summer, Ana Barbachan e Larissa Juk





ILCA 7

Bruno Fontes





ILCA 6

Gabriella Kidd





Fórmula Kite

Bruno Lobo

Maria do Socorro Reis





IQFoil

Mateus Isaac

Bruna Martinelli





49er

Marco Grael e Gabriel Simões





49erFX

Martine Grael e Kahena Kunze





Nacra 17

Samuel Albrecht e Gabriela Sá