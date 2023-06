Brasil conquista 23 medalhas nos Jogos Mundiais Special Olympics - Berlim 2023

A delegação brasileira, organizada pelas Olimpíadas Especiais Brasil, comemora seu desempenho nos Jogos Mundiais Special Olympics – Berlim 2023, competição voltada para pessoas com deficiência intelectual, encerrada em 25 de junho.

O Brasil conquistou medalhas em todas as modalidades disputadas – atletismo, basquete 3x3, bocha, ginástica rítmica, natação, tênis e tênis de mesa. Ao todo, foram 23 premiações, sendo sete de ouro, sete de prata e nove de bronze, representando um salto com relação à última participação em Abu Dhabi 2019, quando o país saiu com 18 medalhas.

Realizada a cada quatro anos, os Jogos Mundiais Special Olympics são o segundo maior torneio esportivo do mundo – atrás apenas das Olimpíadas. A dimensão do evento ajuda a explicar o tamanho da façanha dos atletas brasileiros, tendo em vista que eles competiram com mais de 7 mil atletas de mais de 150 países entre os dias 17 e 25 de junho. Na edição de Berlim, foram disputadas 26 modalidades, nas quais o nivelamento dos competidores acontece logo nos primeiros dias.

Algumas modalidades acontecem no formato Esporte Unificado, quando pessoas sem deficiência jogam junto, atuando como parceiros dos atletas. É o caso do basquete 3x3, que conquistou a medalha de prata. Em outras, há disputas com os parceiros e individuais, como na bocha, com duas pratas e um bronze, e no tênis, tendo um ouro, duas pratas e dois bronzes.

Nos outros esportes, o sucesso dos atletas brasileiros foi igual. Na ginástica rítmica, foram cinco ouros e uma prata; no atletismo, o Brasil conquistou três medalhas de bronze; na natação, os atletas saíram com dois bronzes; já no tênis de mesa, a equipe levou uma medalha de cada tipo.

O destaque dos atletas brasileiros não aconteceu apenas dentro das praças esportivas. Na Cerimônia de Abertura, realizada no Estádio Olímpico de Berlim, a atleta líder e mensageira global da Special Olympics, Emanuelle Dutra, fez um discurso potente sobre a importância da visibilidade para pessoas com deficiência intelectual.

“Estamos muito orgulhosos da delegação brasileira e suas conquistas. Mas é importante lembrar que, independentemente de sair com a medalha, os atletas já conquistaram muito. Alguns estiveram longe da família pela primeira vez e a independência é uma vitória que merece ser celebrada. Além disso, atualmente, são 44 mil atletas treinando em território nacional, por isso, só chegaram a Berlim aqueles que mais se engajaram em atividades das Olimpíadas Especiais Brasil e os resultados puderam ser colhidos na capital alemã”, comenta Thomas Goman, presidente das Olimpíadas Especiais Brasil.

A participação da delegação brasileira nos Jogos Mundiais – Berlim 2023 só foi possível graças ao patrocínio da Colgate-Palmolive, via Lei de Incentivo ao Esporte. É a segunda vez que a empresa se prontifica para ajudar as Olimpíadas Especiais Brasil – ano passado, a marca possibilitou a ida do Brasil ao torneio de futebol Copa Unificada Special Olympics – Detroit 2022. A empresa forneceu uniformes e passagem aérea de alguns atletas. Outras marcas reconhecidas pelo público também apoiaram os atletas brasileiros, foi o caso da adidas – fornecendo uniformes para as cerimônias de abertura e encerramento e para a equipe de tênis e basquete 3x3 – e a companhia aérea Lufthansa, que proporcionaram as demais passagens aéreas. Além disso, a Henkel e Lions International Foundation apoiaram as Olimpíadas Especiais Brasil nos encontros realizados no primeiro semestre para integração e treinamento da delegação.





Resultados do Brasil nos Jogos Mundiais – Berlim 2023





Atletismo:

Prova 200m

5º Lugar – Davi Arruda

7º Lugar – Thaissa Pinheiro





Prova 400m

Bronze – Bruna Santana

6º Lugar – Marcelino Lage





Prova 4x100m

Participação – Equipe Brasil





Salto em distância

Bronze – Bruna Santana

Bronze – Marcelino Lage

5º Lugar – Davi Arruda

5º Lugar – Thaissa Pinheiro





Basquete 3x3:

Prata – Equipe Unificada Brasil





Bocha:

Prata – Ana Paula dos Santos – Individual Feminino

Prata – Ana Paula dos Santos e Luciane Souza – Dupla Unificada Feminina

Bronze – Equipe Unificada Brasil

5º Lugar – Reginaldo de Souza e Claudio da Silva – Dupla Unificada Masculina

7º Lugar – Reginaldo de Souza – Individual Masculino





Ginástica Rítmica:

Individual Geral

Ouro – Erika Coimbra

5º Lugar – Carolina Limongi





Individual Maças

Ouro – Erika Coimbra

Ouro – Carolina Limongi





Individual Fita

Ouro – Erika Coimbra

5º Lugar – Carolina Limongi





Individual Arco

Ouro – Erika Coimbra

7º Lugar – Carolina Limongi





Individual Corda

Prata – Erika Coimbra

7º Lugar – Carolina Limongi





Natação:

Prova 25m – Livre

7º Lugar – Samuel Alves

Participação – Mariana Harano





Prova 25m – Peito

4º Lugar – Mateus Silva

Participação – Mariana Harano

Participação – Helena França





Prova 50m – Borboleta

Bronze – Helena França

Bronze – Mateus Silva

Participação – Samuel Alves





Prova 4x50m – Medley

Participação – Equipe Brasil





Tênis:

Ouro – Denise de Oliveira – Individual Feminino

Prata – Ruy Carneiro – Individual Masculino

Prata – Ruy Carneiro e Leonardo Loschi – Dupla Unificada Masculina

Bronze – Denise de Oliveira e Conceição Braga – Dupla Unificada Feminina

Bronze – Equipe Unificada Brasil









Tênis de Mesa:

Ouro – Mariana de Jesus – Individual Feminino

Prata – Mateus Belloto – Individual Masculino

Bronze – Mariana de Jesus e Mateus Belloto – Dupla Mista Brasil