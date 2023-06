L'Étape Rio by Tour de France terá anônimos, famosos, profissionais e amadores

O L'Étape Rio by Tour de France presented by Santander contará com a presença de milhares de ciclistas de estrada, incluindo anônimos, mas também famosos. Neste time, estão nomes como o jornalista e apresentador da ESPN Bruno Vicari e o ex-jogador de vôlei Nalbert.

Os atletas terão de escolher entre o percurso curto e longo, com 55 km e 110 km, respectivamente. As largadas acontecerão às 6h, na Marina da Glória, um dos principais pontos turísticos da Cidade Maravilhosa, no dia 25 de junho. Os competidores podem fazer sua inscrição aqui, até o dia 12.

"É um percurso espetacular, passando por pontos turísticos do Rio de Janeiro. Isso sem contar o horário, com pista fechada. E é uma prova que tem o meu estilo: eu sou pesado e me dou melhor no plano do que na subida. Até tem uma subida, na Vista Chinesa, mas eu tenho prática ali. Eu tenho perdido peso e me preparado com boa alimentação. Por outro lado, não posso treinar todos os dias por causa das lesões que o vôlei me deu", comenta Nalbert.

Nalbert e Bruno Vicari se juntarão a ciclistas profissionais, como Murilo Fischer, que disputou os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O catarinense de 43 anos já disputou o Tour de France em algumas oportunidades, com direito a um terceiro lugar em 2007. O país europeu, aliás, irá sediar os Jogos Olímpicos em 2024.

O pelotão terá ainda nomes como Amanda Lee, atriz e triatleta brasileira. Outro nome bastante representativo é Felipe Parada, ciclista que conquistou a alcunha de "Fidèle", dada aos atletas fiéis ao evento, com participação em todas as edições.

O L'Etape

É a terceira vez que o L'Étape estará no Rio de Janeiro e essa competição é a segunda etapa do L'Étape Brasil by Tour de France presented by Santander.A primeira prova do calendário de 2023 aconteceu em abril, na cidade de Cunha (SP). Já a terceira será em Campos do Jordão, em setembro. Em abril de 2024, haverá nova edição em Cunha. O L'Étape Brasil é voltado para os ciclistas amadores e tem a chancela do Tour de France, uma das maiores competições de ciclismo de rua do mundo.

"Eu queria poder participar de todas. Tento fazer isso desde 2017. Infelizmente, neste ano não pude ir em Cunha, mas o L'Étape Rio sempre foi o meu grande objetivo", completa Nalbert, que também trabalha na televisão.

O L'Étape Brasil by Tour de France é uma das mais importantes provas do ciclismo amador do país. Com três etapas no país, o evento só perde para o México em números de provas chanceladas pelo Tour de France.

O L'Étape by Tour de France possui 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.