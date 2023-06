Estratégia alimentar contribui para alto rendimento de atletas

A alimentação exerce um papel fundamental na vida de qualquer atleta, independentemente do nível ou esporte praticado. Afinal, é responsável por melhorar o desempenho, aumentar a resistência, acelerar a recuperação e fortalecer o sistema imunológico. No entanto, não basta escolher os melhores alimentos. Para garantir um alto rendimento deve-se estabelecer uma estratégia alimentar adequada.

Considerando que cada indivíduo tem uma necessidade nutricional distinta, um nutricionista esportivo deve ser consultado para planejar uma dieta que garanta a distribuição de macro e micronutrientes corretamente antes, durante e após os treinos. “O profissional é preparado para entender quais nutrientes são essenciais para um melhor desempenho e quais as melhores fontes alimentares de energia, visando não somente a nutrição, como também hidratação, síntese de massa muscular, imunidade e redução do estresse oxidativo”, explica Isabela Xavier, nutricionista e coordenadora de Nutrição da Mombora, indústria de alimentos com ingredientes 100% naturais e nativos do bioma brasileiro.

O esporte praticado também é determinante para definição de uma estratégia, já que exercícios resistidos, como musculação ou peso-livre, e de endurance, como ciclismo e corrida, têm características opostas. Ainda pensando na individualidade, o profissional também avalia idade, rotina de treinos, peso, altura e composição corporal.

Mas existe uma lógica por trás da elaboração dos cardápios: as refeições devem ser equilibradas e diversificadas. “São incluídos todos os grupos alimentares, como carboidratos complexos (pães integrais, arroz, macarrão), proteínas magras (aves, peixes, leguminosas), gorduras saudáveis (abacate, nozes, azeite) e uma ampla variedade de frutas e vegetais. Em alguns casos, suplementos podem ser recomendados para atender necessidades específicas, mas vale lembrar que o uso inadequado pode trazer riscos à saúde”, pontua Isabela.

De acordo com a nutricionista, comer nos momentos certos também pode ajudar a otimizar o desempenho. Consumir uma refeição equilibrada cerca de duas horas antes do treino ou competição contribui para melhor aproveitamento de energia. Lanches leves e nutritivos antes e após os exercícios são ideais para fornecer combustível ao corpo e promover a recuperação muscular.

Para ela, cada atleta é único e responde de maneira diferente à alimentação. “Fora um acompanhamento profissional de perto, é importante observar o próprio corpo e a maneira a que reage para realizar as adaptações necessárias. A nutrição esportiva é um processo contínuo de aprendizado”, conclui.