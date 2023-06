Morre Maurício Assumpção, ex-presidente do Botafogo

(Foto: Fred Huber)





Presidente do Botafogo de 2009 a 2014, Maurício Assumpção morreu nesta terça-feira, aos 60 anos. O ex-dirigente havia sido diagnosticado com câncer no sistema linfático no início deste ano.

Nos últimos meses, o dentista e executivo fez sessões de quimioterapia semanalmente. O câncer nesta região do corpo é raro. O sistema linfático representa uma vasta rede de vasos que levam fluídos para todo o sistema circulatório.

Após deixar a presidência do Botafogo, Maurício começou a estudar mais sobre o dia a dia do futebol. O ex-dirigente chegou a fazer um período de estágio nas categorias de base do Vasco no ano passado.

Maurício Assumpção foi o presidente responsável, em 2012, pela contratação de Seedorf, uma das maiores da história do Botafogo. Com o holandês, o clube conquistou em 2013 um dos dois títulos cariocas na gestão do ex-presidente - o outro foi em 2010, na cavadinha histórica de Loco Abreu.

Com dois títulos no currículo, a gestão do ex-presidente acabou esportivamente mal, com o rebaixamento em 2014.

Fora de campo, a passagem de Maurício Assumpção pelo Botafogo teve polêmicas. O ex-presidente foi processado pelo clube em 2017, na gestão Carlos Eduardo Pereira, que entrou com ação contra cobrando perdas e danos. Não houve condenação a Assumpção.

O ex-presidente, inclusive, foi excluído do quadro de sócios do clube. Não há a foto do executivo na galeria de presidentes do Botafogo em General Severiano, sede social do Alvinegro, ou qualquer outra referência do dirigente no local.

Globo Esporte