Seis dicas para manter a motivação e não fugir da academia nos dias frios

O inverno pode ser um período desafiador quando se trata de manter uma rotina de exercícios. O frio, a preguiça e a falta de motivação podem se tornar obstáculos para ir à academia regularmente. Sair de casa já é um problema, pois o corpo precisa gerar maior gasto energético para se manter quente, e isso faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de sair. No entanto, é possível superar essas dificuldades e se manter empenhado em alcançar seus objetivos, mesmo nos dias mais gelados.

De acordo com o professor da academia UPX Sports, Igor Rehbein, existem estratégias eficazes para superar essa barreira. Ele destaca que estabelecer metas claras é fundamental. "Ao definir metas realistas e específicas para o treinamento, como melhorar a resistência ou alcançar um objetivo de condicionamento físico, você mantém o foco e a determinação, independentemente das condições climáticas adversas", afirma. Ele também listou algumas dicas para quem procura se manter motivado a treinar nos dias frios:

Crie uma rotina

Ter uma rotina definida é essencial para se manter motivado durante o inverno. Reserve horários específicos para ir à academia e siga-os regularmente. Ao transformar a atividade física em parte integrante - e imprescindível - da sua agenda diária, será mais fácil superar a tentação de ficar em casa.

Encontre um parceiro de treino

Ter um parceiro de treino pode ser um grande incentivo para ir à academia no inverno. “Combinar com um amigo ou amiga para treinarem juntos regularmente pode ser extremamente motivador, pois vocês podem se apoiar e criar um compromisso de comparecer aos treinos, mesmo nos dias frios”, afirma.

Escolha roupas adequadas

Investir em roupas adequadas para o inverno é essencial para se sentir confortável durante os treinos. “Peças como segunda pele são ótimas opções, pois são leves, mantêm o calor no corpo e não atrapalham durante a execução do exercício. Cobrir as extremidades, como cabeça, mãos e pés, que são as regiões nas quais se perde mais calor, também é indicado. Evitar deixar partes do corpo à mostra para não sentir aquele ventinho gelado”, orienta Rehbein.

Experimente novas atividades

O inverno é uma ótima época para experimentar atividades diferentes na academia. Aulas de dança, treinamento funcional ou spinning são boas opções para aquecer mais rápido. “A monotonia pode afetar a motivação. Experimente diferentes tipos de exercícios e rotinas para evitar o tédio e manter o interesse. Isso inclui aulas de grupo, treinamento funcional, natação, entre outros”. “Além disso, novas atividades desafiarão seu corpo de maneiras diferentes, trazendo benefícios adicionais para o seu condicionamento físico”, explica.

Estabeleça recompensas

Defina pequenas recompensas para marcos alcançados. “Pode ser algo simples, como uma atividade de lazer. As recompensas ajudam a manter a motivação em alta e tornam a jornada mais prazerosa”, lembra o professor. No entanto, para aqueles que desejam perder peso, Rehbein alerta que não se deve recompensar com comidas - principalmente as mais calóricas, como doces e fast food.

Acompanhe seu progresso

Acompanhar o progresso é uma excelente maneira de perceber os resultados obtidos. “Anote suas conquistas, como aumentos ou perdas de peso, tempos de corrida ou medidas corporais. Além disso, tire fotos do seu corpo regularmente para comparar a evolução ao longo do tempo”, finaliza.

Não deixe o inverno desanimar. Utilize essas dicas para se manter motivado e continuar frequentando a academia mesmo nos dias mais frios. A motivação pode variar de pessoa para pessoa, então experimentar diferentes estratégias e descobrir o que funciona melhor pode ajudar. O mais importante é manter-se consistente e encontrar maneiras de tornar a sua rotina de exercícios agradável, mesmo nos dias de baixas temperaturas. Seguindo essas estratégias e lembrando dos benefícios do exercício regular, seu corpo estará mais preparado para enfrentar os dias frios e manter a motivação em alta.