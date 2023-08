As inscrições para a 2ª Corrida Outlet Premium São Paulo já estão abertas

(Foto: Oficina da Photo)





O Outlet Premium São Paulo já iniciou as inscrições para a 2ª Corrida do Outlet Premium São Paulo que acontecerá dia 1 de Outubro. A iniciativa, uma parceria do empreendimento com a Ideal 5k, terá 100% do lucro das inscrições revertido integralmente ao Hospital do GRAACC, referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

Sua primeira edição, realizada em maio deste ano na região de Itupeva, contou com a participação de 1.500 pessoas, entre atletas amadores e profissionais.

Para esta edição, a prova terá até 2.000 participantes e acontece no dia 1 de outubro, com largada às 7h no estacionamento interno do Outlet. O trajeto, exclusivo da corrida do Outlet Premium São Paulo, permitirá que os corredores tenham contato com a natureza, cruzando a Fazenda SerrAzul, condomínio localizado ao lado do mall.

Assim como a prova inaugural, a 2ª Corrida do Outlet Premium São Paulo recebe tanto aqueles que já tem a corrida como parte de seu dia a dia como os que querem começar a correr, já que conta com 3 tipos de categoria: caminhada de 3km, corrida de 5km e de 10km. O trajeto oferece ainda diferentes trechos e relevos que desafiam os participantes, sejam eles amadores ou profissionais, de diferentes formas.

Inscrição

Para se inscrever, basta acessar o site do outlet, selecionar o banner do evento e realizar o login, escolhendo a categoria desejada e realizar o pagamento. O lote promocional da corrida, disponível até dia 21 de agosto, tem valor de R$ 79. O primeiro lote sai por R$89 até dia 03 de setembro, e o último lote sai por R$99 até dia 17 de setembro.

Já o lote promocional da caminhada, disponível até dia 21 de agosto, sai pelo valor de R$ 59. O primeiro lote, disponível até dia 03 de setembro, sai pelo valor de R$ 69. O último lote, disponível até 17 de setembro sai pelo valor de R$ 79.

A inscrição inclui Camiseta Nike Dri-FIT, Gym Sack Nike, número de peito, chip e muito mais. O kit deve ser retirado presencialmente no Outlet. Os 5 primeiros colocados nas provas 5K e 10K feminino e masculino na categoria principal ganham um troféu e vale compras, que vão de R$ 1 mil (1º colocado) a R$ 100 (5º colocado). Já na categoria de faixas etárias, os primeiros 3 colocados nas provas de 5K e 10K ganham troféus. Todos os participantes da prova receberão uma medalha FINISHER.

Além da corrida e caminhada, o Outlet promoverá ativações e experiências ao longo de todo o dia, abertas para o público geral, sejam participantes ou não do evento.

“Estamos muito empolgados com a segunda edição desse evento que foi pensado para abraçar tanto os corredores de longa data como aqueles que estão começando agora. Esperamos atrair um número ainda maior de corredores para que, juntos, possamos seguir apoiando causas tão importantes como a do Hospital do GRAACC, que presta um serviço fundamental no tratamento de crianças e adolescentes com câncer e que, assim como em nossa primeira corrida, será contemplado com a doação integral do lucro arrecadado com nossas inscrições. Convidamos a todos que venham, conosco, apoiar esta causa e praticar uma atividade física ao ar livre”, afirma Francisco Ritondaro, CEO da General Shopping e Outlets do Brasil.

A prática da corrida e caminhada é um hábito que ganhou o coração dos brasileiros, que praticam esse esporte em parques, nas ruas ou em condomínios. Além de auxiliar no cuidado com a saúde, tanto física quanto mental, esse exercício aproxima seus mais de 5 milhões de praticantes de novas paisagens ou mesmo do contato com o meio ambiente.