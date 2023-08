Umbro lança terceiro uniforme do Grêmio em ode às noites “copeiras” do clube em seus 120 anos

Em toda a gloriosa história de 120 anos que o Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense completa em 2023, todo torcedor tricolor pode pinçar na memória grandes noites “copeiras” que moldaram e forjaram o Imortal para ser o gigante que é hoje. E essa é a história que a Umbro Brasil quer contar com o novo terceiro uniforme do Tricolor Gaúcho, com uma camisa toda preta, um modelo muito apreciado pela torcida.

Toda na cor preta com detalhes em marca d’água, com formas intercaladas com o nome “Grêmio” entre si, o novo manto também carrega detalhes em ciano, tanto no ombro e na gola, como também nos patrocínios, nome, número e, inclusive, como um detalhe no símbolo do Imortal, formado apenas por traços em azul com um fundo preto.

O calção também em ciano com detalhes pretos nas laterais reforça o contraste e o design moderno da camisa, que remonta às maiores “noites copeiras” que o Grêmio já enfrentou, rendendo ao clube glórias noturnas eternas, como nas conquistas de taças na Copa do Brasil e seu tricampeonato da Copa Libertadores da América, momentos que estão na memória de todo gremista.

“120 anos de glória tens Imortal Tricolor. Os feitos da tua história conta o Rio Grande com amor”. A icônica frase escrita por Lupicínio Rodrigues, autor do aclamado hino oficial do Grêmio, e adaptada em relação à idade do clube, é destacada em uma etiqueta especial situada na barra da camisa, assim como os anos 1903 e 2023 e os escudos do Tricolor à época da sua fundação junto ao atual, reconhecido mundialmente.

O primeiro símbolo que representou os jogadores e torcedores do Grêmio também é destacado na barra inferior da camisa, em uma etiqueta branca e azul celeste que inclui os anos 1903 e 2023, além do 120 que identifica a idade que o clube completará no próximo dia 15 de setembro. É a tradição gremista nunca deixada de lado.

A nova camisa oficial 3 do Grêmio começa a ser vendida pelo e-commerce da Umbro Brasil e pelas lojas oficiais online do Tricolor Gaúcho a partir desta quarta-feira (23/08), e nas lojas físicas a partir desta quinta-feira (24/08). Estão disponíveis versões masculina (incluindo manga longa) e feminina, assim como as opções “Atleta” e “Classic”.