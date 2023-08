Clubes brasileiros apostam na gastronomia como atração para os estádios

Com mais de R$ 200 milhões gerados com a venda de ingressos no Campeonato Brasileiro de 2023 e 4,4 milhões de pessoas presentes nos estádios, os principais clubes do torneio têm utilizado a gastronomia como meio de atrair os fãs para ir aos duelos. O Botafogo, líder isolado da competição, o Trio de Ferro da capital paulista (Palmeiras, Corinthians e São Paulo) e diversas outras equipes grandes realizam ações com ênfase na alimentação para os apoiadores.

Por meio da parceria com a Soccer Hospitality, os quatro grandes times do estado de São Paulo contam com camarotes que oferecem serviços especializados em alta gastronomia. São eles: Boteco Santista (Vila Belmiro), Fiel Zone (Neo Química Arena), Camarote dos Ídolos (Morumbi) e Fanzone (Allianz Parque). Além de proporcionar comida e bebida à vontade, o local também permite que o torcedor acompanhe a equipe do coração de um lugar privilegiado das arquibancadas.

“Visamos gerar uma experiência exclusiva aos fãs, com várias atrações que extrapolam o fato de haver partidas de futebol no local. Desejamos que os apaixonados pelo esporte tenham grande conforto e voltem mais vezes ao camarote”, diz Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

No Allianz Parque, casa do Palmeiras, o torcedor tem acesso a diversas opções de alimentação, como os restaurantes Braza com comidas brasileiras e La Coppa com pratos italianos, que são operados pela GSH. Além disso, a empresa cuida de todo o serviço de catering do estádio, oferecendo pipoca, refrigerante, hambúrguer, entre outros produtos.

Mark Zammit, CEO da GSH, comenta sobre a nova atração presente nos palcos do futebol brasileiro: “Atualmente, não é possível que os estádios sigam apenas com o futebol. É fundamental que haja produtos que estimulem o público a ir ao local no dia a dia e gerem receitas variadas”.

O Vasco da Gama é outro exemplo de clube que tem apostado na boa comida para engajar os fãs. Neste ano, o clube carioca lançou o Vasco Delivery, hamburgueria oficial do time, que atende todos os dias das 16h30 até meia-noite. O local disponibiliza lanches que remetem a momentos marcantes da história vascaína e também a ídolos da agremiação, como Monumental, Animal, Reizinho, entre outros.

No Rio Grande do Sul, o estádio Alfredo Jaconi, propriedade do Juventude, apresenta a estação Jaconera. Planejado para os torcedores fanáticos do alviverde, o estabelecimento contempla hambúrgueres e outras opções tipicamente oferecidas para os torcedores nos principais palcos do esporte nacional. O espaço também conta com copos personalizados do time da casa.

Madeline Juber, coordenadora de marketing do Juventude, explica sobre a Estação Jaconera: “Trata-se de um local agradável, que possibilita uma relação de proximidade com os apoiadores e gera novas receitas para o Ju. Como o hambúrguer é um dos pratos mais tradicionais dos estádios brasileiros, além de ser preparado rapidamente, este é o produto mais vendido nos dias em que atuamos como mandantes”.