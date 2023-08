Melo e Zverev voltam à quadra nesta quinta-feira (17) no Masters 1000 de Cincinnati

Depois de estrear com vitória no domingo (13), Marcelo Melo e Alexander Zverev entram em quadra novamente nesta quinta-feira (17), por volta das 16h30 (horário de Brasília). O mineiro e o alemão vão em busca da vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Os adversários serão o polonês Hubert Hurkacz e o croata Mate Pavic.

"Foi um belo jogo na estreia e, agora, é seguir, passo a passo, buscando mais uma vitória", afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio de Volvo, Head, Voss e Asics.

Na primeira rodada, Melo e Zverev derrotaram os cabeças de chave 5, o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski. É a 14ª vez que Melo está em Cincinnati. Juntos, o mineiro e o alemão disputam o sexto torneio na temporada.

Esta é a quarta disputa da gira em quadras rápidas de Melo antes do US Open, Grand Slam que será realizado a partir do dia 28, em Nova York. Nas outras três, o mineiro esteve ao lado do australiano John Peers (Masters 1000 de Toronto, ATP 250 de Atlanta e ATP 250 de Los Cabos).

No ranking mundial divulgado nesta segunda-feira (14) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo ocupa o 38º lugar, com 2.400 pontos. Zverev é número 17 no ranking de simples.