Riot Games nomeia Carlos Antunes como head de League of Legends Esports para as Américas

A Riot Games anunciou hoje que o Líder de Esports regional Carlos Antunes foi nomeado Head de League of Legends Esports para as Américas. Antunes traz para seu novo papel uma experiência de aproximadamente uma década em Esports e um histórico de sucesso liderando as ligas de League of Legends do Brasil (CBLOL/Campeonato Brasileiro de League of Legends) e da América Latina (LLA/Liga Latinoamérica).

Antunes agora supervisiona todo o ecossistema de League of Legends Esports para a América do Norte, América Latina e Brasil, adicionando a League Championship Series (LCS) nos Estados Unidos às suas responsabilidades. Reportando a Raul Fernandez, Head de Esports para as Américas, e Naz Aletaha, Global Head de LOL Esports, Antunes irá liderar a estratégia e execução dos ecossistemas de LOL Esports nas Américas. Entre suas prioridades está priorizar a seleção e contratação de um novo Comissário para liderar a LCS. Antunes será transferido do Brasil para a sede da Riot Games, em Los Angeles.

“Tive a oportunidade de ver Antunes se tornar um dos mais criativos, inovadores e bem sucedidos líderes de Esports, liderando o crescimento incrível do CBLOL e incentivando novos olhares sobre a nossa liga da América Latina”, disse Raul Fernandez, Head de Esports para as Américas na Riot Games. “Ele tem um incrível foco sobre o que faz a diferença para jogadores, tanto as equipes como jogadores profissionais da LCS irão se beneficiar de sua abordagem para os negócios das nossas ligas.”

“A paixão de Carlos pelo League é palpável, seu comprometimento e empatia com jogadores, times e parceiros são inabaláveis, e seu histórico fala por si só”, disse Naz Aletaha, Global Head de LoL Esports da Riot Games. “Estou muito feliz que a LCS e todo o ecossistema de LOL Esports das Américas possa se beneficiar de sua liderança e de uma visão unificada de crescimento, fandom e que garanta a entrega do melhor do League para toda a comunidade na região.”

Antunes se juntou à Riot em 2016 como o Líder de Esports no Brasil, onde liderava o direcionamento estratégico de todo o portfólio de Esports da região, incluindo operações, novos negócios, conteúdo e transmissão. Antunes desempenhou um papel fundamental no crescimento do CBLOL, que teve evolução contínua de liderança e receita ano após ano desde 2018. Ele também liderou a criação de parcerias inovadoras com marcas como Gillette, Mastercard, Red Bull, Santander, Heineken e Nestlé. Além de suas contribuições ao CBLOL, Antunes colaborou com a liderança de LOL Esports para suportar estrategicamente a LLA e a LCS nos últimos seis meses.

"Tem sido uma grande honra ser parte da Riot Games e da comunidade de Esports”, disse Carlos Antunes. “Estar próximo a jogadores, times e fãs dos Esports nos últimos anos tem sido imensamente gratificante, especialmente por permitir contribuir para o crescimento das ligas que unem a paixão da comunidade. Em meu novo papel, estou totalmente comprometido em explorar novas formas de trazer esporte e entretenimento para a nossa comunidade em toda a América.\"

Antes de juntar-se à Riot Antunes trabalhou como líder de Estratégia Digital em múltiplas agências de publicidade, como DM9DDB, Artplan/Gruda, GEO Eventos e Esporte Interativo. Ele é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem um mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em função de sua paixão por conteúdo e storytelling, Antunes também tem formação na Los Angeles Film School e na Academia Internacional de Cinema.