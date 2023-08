Premier League: Pesquisa mostra o desempenho dos jogadores internacionais nos últimos 20 anos da competição

(Foto: Premier League)





Na última semana, começou uma nova temporada da Premier League. Na primeira partida, entre Burnley e Manchester City, o atual campeão estreou com uma equipe composta por 71% de jogadores internacionais, que foram fundamentais para o sucesso do time na última década.

Com o objetivo de descobrir o papel dos talentos de vários países para o sucesso da competição a Deel, empresa global de recursos humanos, e o estatístico de futebol Jonny Blain, analisaram os resultados das últimas dos últimos vinte anos do torneio da primeira divisão inglesa para descobrir até que ponto a diversidade e o desempenho da equipe se correlacionam.

A pesquisa analisou a proporção de jogadores internacionais em cada equipe da Premier League da temporada 2002/2003 até a temporada 2022/2023 para estabelecer uma "referência internacional de talentos" anual – ou seja, a proporção média de atletas estrangeiros nas vinte equipes participantes a cada ano em comparação com o número de ingleses.

Os resultados revelam uma clara relação entre o talento global das equipes e o seu sucesso em termos de gols marcados, jogos ganhos e posição final no campeonato, demonstrando assim que os times com diversidade internacional têm um melhor desempenho. Isso porque 6.978 dos 10.614 (66%) jogadores que jogaram na competição nos últimos 20 anos foram internacionais.

Tal foi o seu impacto que, nas últimas 20 edições da Premier League, os jogadores estrangeiros marcaram 64,8% dos gols e em nenhuma das edições registaram menos de 59% do total de gols do torneio. A temporada 2018/2019 foi a mais vitoriosa para os atletas não ingleses, com 72% do total de gols.

Além disso, o estudo determinou que 16 dos últimos 20 vencedores da Premier League estavam acima da referência daquela temporada em termos de talento internacional, e que, em 19 das 20 edições analisadas, a média de vitórias de clubes com equipes "globais" foi maior do que a registrada pelos demais onze.

Quanto aos artilheiros por temporada, nos últimos 20 anos, 24 eram estrangeiros (em alguns anos o prêmio foi dividido), sendo o argentino Sergio "Kun" Agüero, o maior artilheiro estrangeiro da história do torneio.

Nesse sentido, a Deel, empresa de Recursos Humanos especializada em ajudar empresas a construir equipes globais por meio de seus serviços de onboarding, compliance e folha de pagamento em mais de 150 países, acredita que uma equipe com maior diversidade global tem mais desempenho.

"Sou um fã incondicional do Paris Saint-Germain, mas sempre gostei de assistir à Premier League e uma de suas melhores características é a grande variedade de talentos internacionais. No esporte e além, a contratação sem fronteiras de um banco de talentos verdadeiramente global oferece aos empregadores a oportunidade definitiva de reunir um conjunto diversificado de habilidades e experiências em uma equipe de alto desempenho. Esses resultados confirmam minha crença (e a de Deel) de que há uma correlação entre diversidade e sucesso da equipe", comenta Alex Bouaziz, cofundador e CEO da Deel.

Um dos maiores exemplos dessa tendência foi o Arsenal, time que registrou a maior proporção de jogadores internacionais em uma temporada, com 96% em 2006/07, campanha em que os "Gunners" ficaram na quarta posição. De fato, em todos os anos do estudo em que o Arsenal terminou entre os quatro primeiros, ultrapassou o índice internacional de talento, incluindo a vitória dos "Invencíveis" em 2003/2004, quando 77% dos jogadores eram internacionais.

Comentando os resultados, Jonny Blain, Senior Football Statesman afirma: "O talento internacional desempenhou um papel fundamental no sucesso das principais equipes da Premier League nas últimas 20 temporadas. Desde goleadas das equipes do Manchester United, que conquistaram regularmente títulos sob o comando de Sir Alex Ferguson a equipe praticamente invencível de Arsène Wenger em 2003/04, os jogadores internacionais têm estado na vanguarda dessas e de muitas outras conquistas naquela que muitos consideram a melhor liga de todas.”

Metodologia da pesquisa

A pesquisa analisa a proporção de jogadores internacionais em cada equipe da Premier League, desde a temporada 2002/2003 até a temporada 2021/2022. Ao comparar esses resultados, Blain estabeleceu um "benchmark internacional de talentos" anual, ou seja, a proporção média de jogadores a cada ano nas vinte equipes que eram internacionais e não locais. Usando esse parâmetro, Blain conseguiu ilustrar até que ponto a diversidade global foi correlacionada com o sucesso, em termos de gols marcados, partidas vencidas e posição final na liga. Observação: Para os fins deste estudo, "internacional" é definido como qualquer pessoa que não seja inglesa.